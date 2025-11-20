MEJORES TUITS
44 curiosas etimologías de palabras que te sorprenderán
La popular cuenta de X (antes twitter) @etimosdirectos recopila etimologías, curiosidades y más de las lenguas y su historia. Descubre el origen de adolescente, fornicar, flipar o siesta entre otras palabras.
Twitter (Ahora llamado X) está lleno de gente de todo tipo desde famosos a políticos pasando por fans o cuentas de humor. En Liopardo he realizado numerosas recopilaciones de memes, tuits de humor y chistes pero hay todo otro universo dentro de esta red social que merece la pena descubrir.
Alli todavía siguen existiendo muchas cuentas interesantes que escriben sobre arte, cine, música, historia, ciencia y todo un abanico de temas alejados del humor, los memes, el sarcasmo y la agenda política.
Una de esas cuentas diferente e interesante es @etimosdirectos. Una cuenta genial que en casi 10 años ha conseguido acumular casi 1000.000 seguidores hablando de lenguaje.
Una cuenta en la que describir etimologías, curiosidades y más de las lenguas y su historia. Conversando con ellos me cuentan que la cuenta está gestionada por tres personas "Somos dos alumnos que estudian filología clásica y un antiguo profesor de instituto de uno de nosotros, también licenciado en Clásicas".
"La cuenta surgió cuando una de nosotros estaba en el Instituto: cuando nuestro colega docente le enseñaba la etimología de las palabras, quedo impresionada con la rama del conocimiento que se habría ante ella. Preguntó al profesor al respecto, que le dio un montón de libros, y a ambos les surgió la idea de compartir los más interesantes en la red.", explican.
La cuenta terminó despegando cuando "una vez en la universidad, entró en contacto con el tercer miembro, un compañero de clase, y la cuenta tomó impulso".
Aseguran que beben de muchos lados para encontrar las etimologías más interesantes que comparten: "respecto a nuestras fuentes, son variadas y de todo tipo, aunque la referencia en castellano, a nivel etimológico, sigue siendo Corominas, con su famoso diccionario etimológico".
Para este artículo he recopilado una selección de más de cuarenta etimologías sorprendentes que han compartido a lo largo de los años.Adolescente Adrenalina Aligator Alopecia Asesino Barroco Cementerio Chiringuito Chandal Currar Diarrea Echar un polvo Flipar Fornicar Gabacho Gilipollas Gordo Gótico Hipócrita Historia Horripilante Inocente Jaqueca Jaqué mate Maestro Mago Mamotreto Mentecato Molar Ojalá Onanismo Oximorón Paripé Procrastinar Proletario Rival Salario Sarcasmo Sibarita Siesta Soberbia Tener la mosca detrás de la oreja Testículos Vacuna Yanquí
