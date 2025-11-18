RISAS ASEGURADAS
Los 50 mejores chistes de Jaimito que te harán llorar de risa
Hemos seleccionado los mejores chistes clásicos de Jaimito que hemos encontrado circulando por Internet para que pases un buen rato riéndote como cuando eras pequeño y los escuchaste por primera vez.
Jaimito es el niño protagonista de los chistes conocidos como chistes de Jaimito. En la cultura anglosajona se le conoce como Little Johnny, en italia como Pierino y en algunos paises de latinoamerica como Pepito o Benito.
En la cultura hispana, este personaje es un niño pequeño y bastante travieso, que continuamente está haciendo preguntas pícaras, gastándole bromas a la gente o respondiendo mal en clase a su profesora.
Esta es una selección de algunos de sus mejores chistes para que pases un rato riéndote y recordando el humor de cuando eras pequeño.
1.
– Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2?
– Empate
– ¿Y 2 x 1?
– ¡Oferta!
2.
– Jaimito, ¿cómo mató David a Goliat?
– Con una moto.
– ¿Cómo con una moto? Será con una honda.
– ¡Ahhh! ¿Pero quería usted la marca?
3.
– A ver Jaimito, si tengo cuarenta manzanas en una mano y en la otra tengo cincuenta, ¿qué tengo en total?
– Las manos muy grandes.
4.
– Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.
– ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?
– Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.
5.
La maestra le pregunta a Jaimito:
–Si yo digo fui rica, es tiempo pasado, pero si digo soy hermosa, ¿qué es?
–Exceso de imaginación.
6.
Se encuentra Jaimito con el presidente del gobierno y le dice el presidente:
– Anda!! tu eres Jaimito, el de los cuentos!
Y Jaimito le contesta:
– No! el de los cuentos eres tu! Yo soy el de los chistes.
7.
– Jaimito, define "telepatía".
– Aparato de TV para la hermana de mi mamá.
8.
– Jaimito, ¿quién fue Juana de Arco?
– Una drogadicta, maestra.
– ¿¿De dónde sacas eso?
– El libro dice que murió por heroína.
9.
– Jaimito, ¿sabes inglés?
– Yes.
– Traduce por favor: "Me gusta ir al gimnasio a tonificarme".
– I like gin tonic.
10.
– Jaimito, pon un ejemplo de algo justo pero incorrecto.
– Si te metes el dedo en la nariz te queda justo pero es incorrecto.
11.
Llega un profe nuevo al cole y dice:
– Buenos días, mi nombre es Largo.
Y le dice Jaimito:
– No se preocupe profe, tenemos tiempo.
12.
– Mamá, hoy en el colegio hemos aprendido a hacer explosivos.
– Muy bien, Jaimito. ¿Y mañana qué aprenderéis en el colegio?
– ¿Qué colegio?
13.
– Jaimito, me han dicho que eres muy rápido con las matemáticas.
A ver, ¿cuánto es 47 por 126?
– ¡¡328!!
– ¡¡Pero si ni siquiera te has acercado!!
– Ya, pero señorita, no me diga que no he sido rápido.
14.
– Jaimito, conjuga el verbo andar.
– Yo... yo ando... Tú... tú andas.
– ¡Más deprisa!
– Él corre, nosotros corremos, ellos corren.
15.
– Jaimito, ¿qué planeta va detrás de Marte?
– Miércoles.
16.
– Mamá, mamá, ¿puedo usar tu coche?
– ¡No sin mi supervisión, Jaimito!
– ¡¡Uyy, perdón por no tener superpoderes como tú!!
17.
Estaba Jaimito en clase de Lengua y le dice a la profesora:
– Profe, ¿cómo se escribe móvil?
– Pues se escribe como suena...
– ¿Y si está en silencio?
18.
– Jaimito, ¿de dónde se extrae el azúcar?
– ¡¡Del azucarero, señorita!!
19.
– Jaimito, ¿para qué sirven las raíces cuadradas?
– ¡Para hacer árboles cuadrados!
20.
– Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar?
– ¡Llorar para desahogarme!
21.
Jaimito vuelve a casa y le enseña a su madre 100 euros que se ha encontrado:
– ¿Estás seguro que alguien los ha perdido?
– ¡Segurísimo, mamá! ¡Incluso he visto al señor que los estaba buscando!
22.
– Jaimito, ¿por qué estás estudiando con una bolsa de hielo en la cabeza?
– ¡Para tener la mente fresca!
23.
Le dice Jaimito a su profesora:
– Profe, usted no me castigaría por algo que no he hecho, ¿verdad?
– Claro que no, Jaimito.
– Estupendo, porque no he hecho los deberes.
24.
Va Jaimito a su madre y le pregunta:
– Mami, mami, ¿¿los caramelos de chocolate caminan por la pared??
– Pues no, Jaimito. Los caramelos no caminan.
– Ah, pues entonces me he comido una cucaracha.
25.
Jaimito le pregunta a su madre:
– ¿Es verdad que los peces más grandes se comen a los más pequeños?
Sí, Jaimito.
– ¿Y también comen sardinas?
Sí, Jaimito.
– ¿Y cómo hacen para abrir la lata?
26.
– Jaimito, dime el presente de indicativo del verbo nadar.
Jaimito contesta gritando:
– YO NADO, TÚ NADAS…
La profesora le dice:
– Por favor, más bajito.
– Yo buceo, tú buceas…
27.
– Jaimito, tienes que decir dos palabras que tengan tilde.
– ¡Pues muy sencillo señorita, Matilde y Clotilde!
28.
Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta:
– ¿Por qué llegas tarde?
– Me quedé dormido soñando con un partido.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
– Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.
29.
La maestra le pregunta a Jaimito:
– Jaimito, ¿cómo se dice en inglés "El gato se cayó al agua y se ahogó"?
– Es fácil maestra, The cat cataplum in the water glugluglu and not mas miau miau.
30.
¿Por qué Jaimito va con traje y corbata al oculista?
Porque va a la graduación de sus gafas.
31.
– Jaimito, ¿cuál es tu hobby favorito?
– Frodo.
32.
Profesor:
– Jaimito, dígame qué mineral es éste.
Jaimito:
– Es una piedra.
Los compañeros, susurrando:
– Basalto Jaimito, basalto.
Jaimito:
– ¡¡¡UNA PIEDRAAAA!!!
33.
Mama,mama en la escuela me dicen interesado
–¿Quién dijo eso hijo?
– Dame 5 euros y te cuento.
34.
Y Jaimito le responde:
– Pero profesora, eso es dificilísimo.
– Muy bien Jaimito, muy bien.
35.
El profesor de lengua descubre a Jaimito distraído mirando por la ventana. Se dirige a él, diciéndole:
– ¡A ver, Jaimito, dime dos pronombres!
– ¿Quién? ¿Yo?
36.
El niño le dice a su tío al regresar de la escuela:
– Tío, tío, hoy estudiamos la geometría.
Su tío le dice:
– A ver, dime, ¿Qué son los ángulos?
Le contesta el niño:
– Sonángulos son las personas que caminan dormidas.
37.
– Jaimito, dime si funcionan los intermitentes.
– Ahora, sí. Ahora, no. Ahora, sí. Ahora, no?
38.
– Jaimito, ¿qué es una orilla?
– Sesenta minutillos, maestra.
39.
Una noche de verano Jaimito no se podía dormir y le dice a su papá:
– Papa, papa los mosquitos me quieren picar!
Y su padre le responde:
– Pues apaga la luz!
Al rato entra una luciérnaga por la ventana y Jaimito se levanta corriendo y furioso y le dice a su papá:
– Papá, papá ¡los mosquitos me vienen a picar con linternas!
40.
En la escuela, le dice la profesora a Jaimito:
– A ver, Jaimito, ¿qué me dices de la muerte de Napoleón?.
Y Jaimito contesta:
– Que lo siento mucho, señorita.
41.
–Jaimito estuvo en China con su padre durante tres semanas. En eso, ve a un chino y le dice:
–Jaimito: ¡Hola!
–En eso, el chino le dice a Jaimito:
–Chino: Las doce y tlenta
42.
– Jaimito, me voy a comprar, pon atención cuando hierva la leche.
Al volver la madre, se encuentra toda la cocina cubierta de leche.
– Pero, ¿no te dije que te fijaras cuando hirviera la leche?
– ¡Y eso he hecho! Ha hervido exactamente a las 10:23.
43.
– A ver Jaimito, dibuja un huevo.
Jaimito empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo.
Otra niña de la clase exclama:
– ¡Señorita, Jaimito está copiando!
44.
– Jaimito, ¿cuál es el futuro del verbo "bostezar"?
– Dormir.
45.
– Jaimito, ¿qué es un bastón?
– Un paraguas sin vestido.
46.
– Jaimito, ¿crees que la tecnología reemplazará algún día al papel?
–¡No lo creo profesora, no me veo limpiandome el culo con un iPhone!
47.
El pequeño Jaimito pregunta a su padre:
– Oye, papá ¿Tonto se acentúa?
– Con los años, hijo, con los años, le contesta el padre.
48.
Jaimito está en el colegio. El director le dice:
–¿Qué quieres ser de mayor, Jaimito?
–Carnicero
Y el director le dice:
–¿Por que carnicero?
– Porque en el colegio ya aprendí a hacer chuletas
49.
Estaba Jaimito en casa haciendo los deberes y le pregunta al padre:
–Papá, papá, ¿Cómo se dice cuando una persona duerme encima de otra?
–Se llama hacer el amor hijo.
–Ah, vale, gracias!
Al día siguiente llega Jaimito a casa de la escuela y le dice al padre:
– Papá, dice la profesora que tienes que ir a hablar con ella
–¿Y eso porqué? ¿Qué fue lo que hiciste esta vez?
–¡Yo nada! Es que la palabra era litera.
50.
– Profesora: "Jaimito, si en un bolsillo tienes 10 € y en el otro 5 €, ¿qué tienes?"
– Jaimito: "Los pantalones de otro, señorita".
