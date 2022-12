Los 50 mejores hilos de Twitter de 2022

En 2022 los hilos de Twitter han vivido un resurgir y han pegado con más fuerza que nunca. El año más convulso de la historia de la red social del pájaro azul ha sido uno de los mejores en cuanto a hilos y no podía dejar de documentarlo.

La comunidad sigue a la espera de ver cuál va a ser el próximo cambio radical que va implementar Elon Musk que ya ha amenazado con aumentar drásticamente el límite de caracteres en los tuits.

Un anuncio que de materializarse podría acabar con tuiter tal y como lo conocemos, especialmente con los hilos.

Ya en 2017 y 2018 hice recopilaciones de los mejores hilos del año y este 2022 vuelvo a la carga ante la cantidad y la calidad de hilos que se han publicado.

Una recopilación llena de humor, música, arte, historia, arquitectura y curiosidades para perderte, pasar un rato leyendo y descubriendo algunos los mejores hilos de Twitter y algunos de los mejores tuiteros haciendo hilos.

1. Una vez tuve de jefe a Michael Scott2. Hashime y su despido de National Geographic3. La historia de Mariya Oktyabrskaya, la Viuda del Tanque4. Políticos y famosos interpretando memes5. Leonardo y la última cena6. La plaza de la memoria vinculante7. Toda la historia de Miley Cyrus y Liam Hemsworth8. Comprando un kiosko de los 809. El hilo del destino10. El escándola de Modonna y 'Like A Prayer'11. ¿Y si ya tuvimos un holocausto nuclear?12. La guía definitiva para vivir la Semana Santa sevillana13. #NúmeroOculto14. Aprender a desapegarse15. Bienvenidos a 'El jardín de las Delicias'16. Los juegos de Rosalía y C Tangana17. Las ciudades sumergidas18. Una fosa común en Atenas19. La historia de Lady Godiva20. Políticos como personajes de animación21. Hilo de cosas encontradas en mi casa22. ¡Yo sólo quería poner música en un altavoz bluetooth!23. ¿Qué tienen en común las almejas y los canarios?24. La belleza y la trampa de los ultrarrascacielos25. La destrucción de los Saltos del Guairá26. La historia del vestido más triste del mundo27. Un paseo por Arganzuela28. Recreando cuadros famosos con su hija29. Cómo conseguir vuestro árbol genealógico desde la actualidad hasta la Edad Media30. La primera imagen del telescopio James Webb31. La enfermedad más mortífera del sigo XIX32. ¿Es Victoria Federica, Roger?33. La historia de las "piedras del hambre"34. La saga de Marta35. El hilo de las "Mauermädchen"36. La rueda de prensa de Magic Johnson37. La increíble historia de cómo Vulfpeck timó a Spotify38. La historia del Príncipe Friedrich Solms-Baruth IV39. El mejor festival de España40. Aquí no hay quién viva es una obra de arte41. La merienda escolar42. La Reina Isabel II con personajes importantes de la historia43.El monstruo de Amstetten44. El espía que engañó a Hitler45. Una épica enemistad46. Elon Musk es Hank Scorpio47. Las principales normas que toda buena peli de sobremesa navideña debe cumplir48. El retorno del submundo49. Turnedo50. Rosalía y el imperio austrohungaro