8 reacciones químicas que parecen magia

El mundo de la ciencia y la química está muy presente en Internet, especialmente en YouTube, donde son numerosos los canales de gente haciendo experimentos y pruebas de todo tipo.

Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias (llamadas reactantes o reactivos), se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos.

Jugar de pequeño con el quimicefa era algo muy divertido. Estas reacciones tienen algo de inesperado y mágico que te sorprenderán.

1. Serpiente de Faraón

La serpiente del faraón es un tipo de fuego artificial, en el que, después de encender una pequeña porción, el producto comienza a producir humos y cenizas que son expelidas de forma que asemejan el crecimiento de una serpiente.

2. Isocianato y poliol

El poliuretano se fabrica a partir de la reacción química de isocianatos y alcoholes polihídricos. El poliuretano básico es formado mezclando dos líquidos, un alcohol polihídrico y un diisocianato.

3. Aluminio y mercurio

El primer metal, mercurio, que no es ni líquido ni sólido, está protegido por una capa de óxido, la que se interrumpe al contacto con el aluminio, formando una amalgama. Esto permite que la capa inferior de aluminio reaccione con el aire para formar óxido blanco de aluminio.

4. Poliacrilato de sodio y agua

Para que el poliacrilato de sodio aumente su tamaño es necesario que entre en contacto con agua. Sin embargo, aumentará más su tamaño si el agua que se le agrega es agua destilada que no contiene iones.

5. Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone rápidamente a oxígeno y agua con liberación de calor. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica.

6. Nitroanilina y ácido sulfúrico

7. Fósforo y oxígeno

Cuando el fósforo reacciona con oxígeno, se produce una combustión muy intensa que da lugar a óxidos de fósforo, principalmente trióxido de difósforo (P₄O₆) o pentóxido de difósforo (P₄O₁₀), según la cantidad de oxígeno disponible.

8. Cristalización de acetato de sodio

Cuando esta disolución se saca de su equilibrio, el acetato de sodio cristaliza de forma rápida liberando calor, al tratarse la cristalización de un proceso exotérmico, y es por lo que comúnmente se conoce como "Hielo caliente".