99 chistes cortos que te harán llorar de risa al instante

España es un pais al que le encanta el humor, la risa y el sarcasmo. Aquí cualquier tema es candidato a convertirse en chiste. Ya estemos hablando de deporte, política o coronavirus de todo sacamos chistes como los míticos de Jaimito o de Lepe.

Un chiste o chascarrillo es una narración oral o escrita breve, ficticia y humorística que es graciosa y provoca a la risa. A veces también puede ser satírico, irónico, crítico o burlesco y puede contener un juego verbal o conceptual como base de su humor.

Google está lleno de webs de chistes en las que perderse y no salir. Nosotros hemos hecho esta selección de casi 100 míticos chistes cortos para que pases un buen rato soltando carcajadas.

Algunos son malos y dan un poco de vergüenza, otros son míticos y seguro que ya los conocías pero esperamos que con alguno se te escape una sonrisa.

Chiste 1.

— ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba?

— Porque es donde están los focos.

Chiste 2.

— ¡Estás obsesionado con la comida!

— No sé a que te refieres croquetamente.

Chiste 3.

— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?

— Porque pone "converse"

Chiste 4.

— ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?

— Magordito

Chiste 5.

— Me da un café con leche corto.

— Se me ha roto la máquina, cambio.

Chiste 6.

— Buenos días, me gustaría alquilar "Batman Forever".

— No es posible, tiene que devolverla tomorrow.

Chiste 7.

— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.

— Normal, es la primera vez que se lo comen.

Chiste 8.

— ¿Qué le dice un techo a otro?

— Techo de menos.

Chiste 9.

— Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador.

— ¿Ghandi?

— No, mediani.

Chiste 10.

— Hola, ¿está Agustín?

— No, estoy incomodín.

Chiste 11.

— ¿Cuál es la fruta más divertida?

— La naranja ja ja ja ja

Chiste 12.

— ¿Dónde cuelga Superman su supercapa?

— En superchero

Chiste 13.

— ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?

— Somos iguanitas

Chiste 14.

— Buenos días. Busco trabajo.

— ¿Le interesa de jardinero?

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

Chiste 15.

— Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?

— Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.

Chiste 16.

— ¡Me acaba de picar una serpiente!

— ¿Cobra?

— ¡No, idiota, lo ha hecho gratis!

Chiste 17.

— ¿Qué es un pez en un cine?

— Un mero espectador

Chiste 18.

— Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella.

— ¿Para qué?

— Paraguayo.

Chiste 19.

— ¿Para que van una caja al gimnasio?

— Para hacerse caja fuerte.

Chiste 20.

Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice:

— Ay, ay, ay, ay.

Chiste 21.

— ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?

— Porque tenía muchos problemas.

Chiste 22.

— ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina?

— ¡Cómo tú ningüina!

Chiste 23.

— ¿Qué le dice un huevo a una sartén?

— Me tienes frito.

Chiste 24.

— Hola ¿Conchita?

— No, con Tarzán.

Chiste 25.

— ¿Qué le dice un espagueti a otro?

— ¡El cuerpo me pide salsa?

Chiste 26.

— ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto?

— Tio, creo que nos sigueen.

Chiste 27.

—¿Qué le dice un árbol a otro?

— ¡Qué pasa tronco!

Chiste 28.

Sí los zombies se deshacen con el paso del tiempo ¿zombiodegradables?

Chiste 29.

— ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?

— Broco Lee.

Chiste 30.

— ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?

— Pues 100tificos.

Chiste 31.

— Hola, ¿tienen libros para el cansancio?

— Sí, pero están agotados.

Chiste 32.

— Soy celíaca.

— Encantado, yo Antoniaco.

Chiste 33.

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los coches"

— ¡Y su hermano Roque con los quesos!

Chiste 34.

— ¿Qué hace un perro con un taladro?

— Taladrando.

Chiste 35.

— ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida?

— Necesitamos apoyo.

Chiste 36.

— ¿Qué le dice una barra de pan a otra?

— Te presento a una miga.

Chiste 37.

— ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?

— Porque siempre están cambiando de tema.

Chiste 38.

— ¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora?

— Parece que tuvo una impresión muy fuerte.

Chiste 39.

— ¿Qué hace un mudo bailando?

— Una mudanza.

Chiste 40.

— ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos?

— Porque tienen las bolas de cristal.

Chiste 41.

— Hola muñeca.

— Hola tobillo.

Chiste 42.

— ¿Por qué el mar no se seca?

— Porque no tiene toalla.

Chiste 43.

— ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?

— Zumba

Chiste 44.

— Doctor, soy asmático, ¿es grave?

— No amigo, es esdrújula.

Chiste 45.

— ¿De qué se quejan siempre los astronautas?

— De falta de espacio.

Chiste 46.

— Mamá, en el cole me llaman despistado.

— Niño, que esta no es tu casa.

Chiste 47.

— Papá, dice mamá que estas obsesionado con el móvil.

— Cállate Alfonsiete.

Chiste 48.

— ¿Qué le dice la foca a su madre?

—I love you, mother foca.

Chiste 49.

— Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco?

— Padece uzté un ozito.

Chiste 50.

— Mamá, el abuelo está malo.

— Pues apártalo y cómete solo las patatas.

Chiste 52.

— ¿Qué le dice una impresora a otra?

— Esa hoja es tuya o es impresión mia.

Chiste 53.

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

— Depende del tiempo.

— Vale, pongamos que llueve.

Chiste 54.

Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:

— ¿Vino blanco el señor?

— No ha sido al ver los precios.

Chiste 55.

Un paciente entra en una consulta.

— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le pregunta el médico.

— Una ambulancia, ¿por qué?

Chiste 56.

— ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón?

— En que cuando se marchan se queda una buena tarde.

Chiste 57.

— Perdone, ¿Dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto?

— Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.

Chiste 58.

— Doctor, doctor me duele aquí.

— Pues póngase allí.

— Doctor doctor, me sigue doliendo.

— Doliendo, deja de seguir al chaval.

Chiste 59.

— ¿Sabes que le dice un .gif a un .jpg?

— ¡Anímate hombre!

Chiste 60.

Una familia ocupó un terreno en Hawaii.

Ahora a ver quién la desaloha.

Chiste 61.

— ¡Rápido, necesitamos sangre!

— Yo soy 0 positivo.

— Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista.

Chiste 62.

— Andresito, ¿qué planeta va después de Marte?

— Miércole, profe.

Chiste 63.

— ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?

— Porque ya está cuadrado.

Chiste 64.

Van dos ciegos y le dice uno al otro:

— Ojalá lloviera.

— Ojalá yo también.

Chiste 65.

– Mamá, mamá, ¿me haces un bocata de jamón?

– ¿York?

– Sí, túrk.

Chiste 66.

— Qué es un pelo en una cama?

— El bello durmiente.

Chiste 67.

— Que hamster más bonito

— Si se llama Sam

— ¿Y dónde lo compraste?

— En Hamsterdam

Chiste 68.

— Señora, disculpe pero su vuelo se ha demorado.

— ¡Ay, que emoción, es mi color favorito!

Chiste 69.

– ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma que cuesta diez mil euros.

– ¿Mensajera?

– No no, no te exagero

Chiste 70.

— ¿Que le dice un chinche a otro chinche?

— Te voy a ser chinchero, yo te quiero

Chiste 71.

— ¿Qué le dice una morsa a otra morsa?

— ¿Almorsamos o qué?

Chiste 72.

— No sé si conseguiré enamorar a esa chica.

— ¿Tienes vacas y ovejas?

— Sí.

— Pues ya tienes mucho ganado.

Chiste 73.

— Ha cometido usted un crimen matemático.

— Pues, lo asumo.

— Pues, lo arresto.

Chiste 74.

— ¿Por qué los patos no tienen amigos?

— Porque son muy antipáticos

Chiste 75.

— Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?

— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te los devuelvo?

Chiste 76.

En la Farmacia:

— ¿Tienen pastillas para el cansancio?

— Están agotadas

Chiste 77.

— ¿Cómo se despiden los químicos?

— Ácido un placer

Chiste 78.

— Me han dado planton

— ¿Coómo a las ballenas?

Chiste 79.

— Mi vecino es músico.

— ¿Y qué toca?

— Los huevos.

Chiste 80.

— ¿Qué le dice un pato a otro pato que estaban compitiendo en una carrera?

— Hemos empatado.

Chiste 81.

— ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube?

— Chubascos.

Chiste 82.

— ¡Soldado Miralles!

— ¡Sí, mi capitán!

— No lo vi ayer en la prueba de camuflaje.

— ¡Gracias, mi capitán!

Chiste 83.

— ¿Cuánto cuesta esta estufa?

— 5.000 dólares.

— Pero, oiga, ¡esto es una estafa!

— No, señor, esto es una estufa.

Chiste 84.

— ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo?

— ¡Desintoxicación!

Chiste 85.

— Martínez, queda usted despedido.

— Pero, si yo no he hecho nada.

— Por eso, por eso.

Chiste 86.

— Un placer venir a su mutua.

— Es mutuo.

— Un placer venir a su mutuo.

Chiste 87.

— ¿Qué le dice un 2 a un 0?

— Veinte conmigo guapetón.

Chiste 88.

El capitán dijo:

— ¡Abordar el barco!

Y el barco quedó precioso.

Chiste 89.

— Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que me hijo no se mee en la cama?

— Qué duerma en el baño.

Chiste 90.

— ¿Hola, es la carnicería?

— No, es la zapatería.

— Disculpe, me he equivocado de número.

— No importa, tráigalos, se los cambiamos.

Chiste 91.

— ¿Oiga tiene trajes de camuflaje?

— Tenerlos si los tengo ¿sabe?, pero llevo un mes buscándolos.

Chiste 92.

Va uno al oculista y le dice:

— Doctor, se me juntan las letras.

— Pues páguelas, hombre, páguelas.

Chiste 93.

— Un borracho está en una jaula del zoo cantándole una nana a la gorila.

— ¿Qué demonios hace usted ahí?— Le pregunta el guarda.

— Pues ya lo ve, durmiendo la mona.

Chiste 94.

—Estoy a FAVOR de la libertad de expresión.

—Y yo.

—Tú te callas.

Chiste 95.

— Soy experto en jeroglíficos.

— Pues échale un vistazo al mío, que no enfría bien.

Chiste 96.

— Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara?

— Qué va, salió cruz.

Chiste 97.

— ¿Qué te ha pasado?

— Nada que me quemé.

— ¿Qué te, que té?

Chiste 98.

Un muerto a otro:

—Déjame dinero, tío.

—No puedo, estoy tieso.

Chiste 99.

— Hola guapa, ¿cómo te llamas?

— Maria de Los Angeles, ¿y tu?

— Pedro, de New York.