RISAS ASEGURADAS
99 chistes cortos que te harán llorar de risa al instante
Los mejores (o peores) chistes que encontrarás en Internet para que pases un buen rato entre la risa y el llanto de lo malos que son. A veces no hay nada mejor que un chiste malo para sacarte una carcajada.
España es un pais al que le encanta el humor, la risa y el sarcasmo. Aquí cualquier tema es candidato a convertirse en chiste. Ya estemos hablando de deporte, política o coronavirus de todo sacamos chistes como los míticos de Jaimito o de Lepe.
Un chiste o chascarrillo es una narración oral o escrita breve, ficticia y humorística que es graciosa y provoca a la risa. A veces también puede ser satírico, irónico, crítico o burlesco y puede contener un juego verbal o conceptual como base de su humor.
Google está lleno de webs de chistes en las que perderse y no salir. Nosotros hemos hecho esta selección de casi 100 míticos chistes cortos para que pases un buen rato soltando carcajadas.
Algunos son malos y dan un poco de vergüenza, otros son míticos y seguro que ya los conocías pero esperamos que con alguno se te escape una sonrisa.
Chiste 1.
— ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba?
— Porque es donde están los focos.
Chiste 2.
— ¡Estás obsesionado con la comida!
— No sé a que te refieres croquetamente.
Chiste 3.
— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
— Porque pone "converse"
Chiste 4.
— ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?
— Magordito
Chiste 5.
— Me da un café con leche corto.
— Se me ha roto la máquina, cambio.
Chiste 6.
— Buenos días, me gustaría alquilar "Batman Forever".
— No es posible, tiene que devolverla tomorrow.
Chiste 7.
— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo comen.
Chiste 8.
— ¿Qué le dice un techo a otro?
— Techo de menos.
Chiste 9.
— Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador.
— ¿Ghandi?
— No, mediani.
Chiste 10.
— Hola, ¿está Agustín?
— No, estoy incomodín.
Chiste 11.
— ¿Cuál es la fruta más divertida?
— La naranja ja ja ja ja
Chiste 12.
— ¿Dónde cuelga Superman su supercapa?
— En superchero
Chiste 13.
— ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?
— Somos iguanitas
Chiste 14.
— Buenos días. Busco trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!
Chiste 15.
— Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?
— Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
Chiste 16.
— ¡Me acaba de picar una serpiente!
— ¿Cobra?
— ¡No, idiota, lo ha hecho gratis!
Chiste 17.
— ¿Qué es un pez en un cine?
— Un mero espectador
Chiste 18.
— Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella.
— ¿Para qué?
— Paraguayo.
Chiste 19.
— ¿Para que van una caja al gimnasio?
— Para hacerse caja fuerte.
Chiste 20.
Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice:
— Ay, ay, ay, ay.
Chiste 21.
— ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?
— Porque tenía muchos problemas.
Chiste 22.
— ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina?
— ¡Cómo tú ningüina!
Chiste 23.
— ¿Qué le dice un huevo a una sartén?
— Me tienes frito.
Chiste 24.
— Hola ¿Conchita?
— No, con Tarzán.
Chiste 25.
— ¿Qué le dice un espagueti a otro?
— ¡El cuerpo me pide salsa?
Chiste 26.
— ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto?
— Tio, creo que nos sigueen.
Chiste 27.
—¿Qué le dice un árbol a otro?
— ¡Qué pasa tronco!
Chiste 28.
Sí los zombies se deshacen con el paso del tiempo ¿zombiodegradables?
Chiste 29.
— ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?
— Broco Lee.
Chiste 30.
— ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
— Pues 100tificos.
Chiste 31.
— Hola, ¿tienen libros para el cansancio?
— Sí, pero están agotados.
Chiste 32.
— Soy celíaca.
— Encantado, yo Antoniaco.
Chiste 33.
— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los coches"
— ¡Y su hermano Roque con los quesos!
Chiste 34.
— ¿Qué hace un perro con un taladro?
— Taladrando.
Chiste 35.
— ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida?
— Necesitamos apoyo.
Chiste 36.
— ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
— Te presento a una miga.
Chiste 37.
— ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?
— Porque siempre están cambiando de tema.
Chiste 38.
— ¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora?
— Parece que tuvo una impresión muy fuerte.
Chiste 39.
— ¿Qué hace un mudo bailando?
— Una mudanza.
Chiste 40.
— ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos?
— Porque tienen las bolas de cristal.
Chiste 41.
— Hola muñeca.
— Hola tobillo.
Chiste 42.
— ¿Por qué el mar no se seca?
— Porque no tiene toalla.
Chiste 43.
— ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
— Zumba
Chiste 44.
— Doctor, soy asmático, ¿es grave?
— No amigo, es esdrújula.
Chiste 45.
— ¿De qué se quejan siempre los astronautas?
— De falta de espacio.
Chiste 46.
— Mamá, en el cole me llaman despistado.
— Niño, que esta no es tu casa.
Chiste 47.
— Papá, dice mamá que estas obsesionado con el móvil.
— Cállate Alfonsiete.
Chiste 48.
— ¿Qué le dice la foca a su madre?
—I love you, mother foca.
Chiste 49.
— Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco?
— Padece uzté un ozito.
Chiste 50.
— Mamá, el abuelo está malo.
— Pues apártalo y cómete solo las patatas.
Chiste 52.
— ¿Qué le dice una impresora a otra?
— Esa hoja es tuya o es impresión mia.
Chiste 53.
— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
— Depende del tiempo.
— Vale, pongamos que llueve.
Chiste 54.
Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.
Chiste 55.
Un paciente entra en una consulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le pregunta el médico.
— Una ambulancia, ¿por qué?
Chiste 56.
— ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón?
— En que cuando se marchan se queda una buena tarde.
Chiste 57.
— Perdone, ¿Dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto?
— Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.
Chiste 58.
— Doctor, doctor me duele aquí.
— Pues póngase allí.
— Doctor doctor, me sigue doliendo.
— Doliendo, deja de seguir al chaval.
Chiste 59.
— ¿Sabes que le dice un .gif a un .jpg?
— ¡Anímate hombre!
Chiste 60.
Una familia ocupó un terreno en Hawaii.
Ahora a ver quién la desaloha.
Chiste 61.
— ¡Rápido, necesitamos sangre!
— Yo soy 0 positivo.
— Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista.
Chiste 62.
— Andresito, ¿qué planeta va después de Marte?
— Miércole, profe.
Chiste 63.
— ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?
— Porque ya está cuadrado.
Chiste 64.
Van dos ciegos y le dice uno al otro:
— Ojalá lloviera.
— Ojalá yo también.
Chiste 65.
– Mamá, mamá, ¿me haces un bocata de jamón?
– ¿York?
– Sí, túrk.
Chiste 66.
— Qué es un pelo en una cama?
— El bello durmiente.
Chiste 67.
— Que hamster más bonito
— Si se llama Sam
— ¿Y dónde lo compraste?
— En Hamsterdam
Chiste 68.
— Señora, disculpe pero su vuelo se ha demorado.
— ¡Ay, que emoción, es mi color favorito!
Chiste 69.
– ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma que cuesta diez mil euros.
– ¿Mensajera?
– No no, no te exagero
Chiste 70.
— ¿Que le dice un chinche a otro chinche?
— Te voy a ser chinchero, yo te quiero
Chiste 71.
— ¿Qué le dice una morsa a otra morsa?
— ¿Almorsamos o qué?
Chiste 72.
— No sé si conseguiré enamorar a esa chica.
— ¿Tienes vacas y ovejas?
— Sí.
— Pues ya tienes mucho ganado.
Chiste 73.
— Ha cometido usted un crimen matemático.
— Pues, lo asumo.
— Pues, lo arresto.
Chiste 74.
— ¿Por qué los patos no tienen amigos?
— Porque son muy antipáticos
Chiste 75.
— Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?
— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te los devuelvo?
Chiste 76.
En la Farmacia:
— ¿Tienen pastillas para el cansancio?
— Están agotadas
Chiste 77.
— ¿Cómo se despiden los químicos?
— Ácido un placer
Chiste 78.
— Me han dado planton
— ¿Coómo a las ballenas?
Chiste 79.
— Mi vecino es músico.
— ¿Y qué toca?
— Los huevos.
Chiste 80.
— ¿Qué le dice un pato a otro pato que estaban compitiendo en una carrera?
— Hemos empatado.
Chiste 81.
— ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube?
— Chubascos.
Chiste 82.
— ¡Soldado Miralles!
— ¡Sí, mi capitán!
— No lo vi ayer en la prueba de camuflaje.
— ¡Gracias, mi capitán!
Chiste 83.
— ¿Cuánto cuesta esta estufa?
— 5.000 dólares.
— Pero, oiga, ¡esto es una estafa!
— No, señor, esto es una estufa.
Chiste 84.
— ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo?
— ¡Desintoxicación!
Chiste 85.
— Martínez, queda usted despedido.
— Pero, si yo no he hecho nada.
— Por eso, por eso.
Chiste 86.
— Un placer venir a su mutua.
— Es mutuo.
— Un placer venir a su mutuo.
Chiste 87.
— ¿Qué le dice un 2 a un 0?
— Veinte conmigo guapetón.
Chiste 88.
El capitán dijo:
— ¡Abordar el barco!
Y el barco quedó precioso.
Chiste 89.
— Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que me hijo no se mee en la cama?
— Qué duerma en el baño.
Chiste 90.
— ¿Hola, es la carnicería?
— No, es la zapatería.
— Disculpe, me he equivocado de número.
— No importa, tráigalos, se los cambiamos.
Chiste 91.
— ¿Oiga tiene trajes de camuflaje?
— Tenerlos si los tengo ¿sabe?, pero llevo un mes buscándolos.
Chiste 92.
Va uno al oculista y le dice:
— Doctor, se me juntan las letras.
— Pues páguelas, hombre, páguelas.
Chiste 93.
— Un borracho está en una jaula del zoo cantándole una nana a la gorila.
— ¿Qué demonios hace usted ahí?— Le pregunta el guarda.
— Pues ya lo ve, durmiendo la mona.
Chiste 94.
—Estoy a FAVOR de la libertad de expresión.
—Y yo.
—Tú te callas.
Chiste 95.
— Soy experto en jeroglíficos.
— Pues échale un vistazo al mío, que no enfría bien.
Chiste 96.
— Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara?
— Qué va, salió cruz.
Chiste 97.
— ¿Qué te ha pasado?
— Nada que me quemé.
— ¿Qué te, que té?
Chiste 98.
Un muerto a otro:
—Déjame dinero, tío.
—No puedo, estoy tieso.
Chiste 99.
— Hola guapa, ¿cómo te llamas?
— Maria de Los Angeles, ¿y tu?
— Pedro, de New York.
