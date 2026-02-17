Abre la primera escuela Therian, que enseña a humanos a saltar o ladrar: "Son unos genios"

Durante las últimas semanas son muchas las personas que se han cruzado en redes con un término que no habían escuchado nunca antes, y que han acabado investigando qué es un Therian y por qué se ha convertido en uno de los temas más controvertidos del momento. Ser un Therian significa pertenecer a una subcultura urbana muy específica y difícil de comprender, pero que está atrayendo a numerosos jóvenes, especialmente en países como Argentina. Ahora, con la apertura de la primera escuela Therian, las críticas en redes se han multiplicado, ante lo que parece que es una estabilización de una moda pasajera.

Los Therian son personas que disfrutan comportándose como perros en sus ratos libres. Acostumbran a llevar máscaras y rabos, acompañando a su ropa de diario, y se distinguen de los furrys en que no llevan nunca un traje completo de animal. Se ha vuelto habitual que los Therian se reúnan en espacios públicos y sorprendan a los viandantes con sus comportamientos animales, y algunos de ellos son capaces de hacer acrobacias especialmente impresionantes.

Estas nuevas escuelas Therian pretenden, precisamente, enseñar a quienes aspiran a ser Therians más realistas todo lo que deben saber para ladrar, saltar y moverse como lo haría un perro. Son técnicas complejas que requieren de un gran esfuerzo para ser perfeccionadas, así que no resultaría sorprendente que este tipo de escuelas ganen muchos adeptos. Aunque algunos han criticado su existencia, otros han calificado a los creadores de estas escuelas como genios, ya que lograrán capitalizar una tendencia que cada día tiene más seguimiento, pero también mucha desinformación.