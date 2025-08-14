Una abuela de 93 años se hace viral por ir a ver a su nieta al trabajo: "Es un peligro"

Las redes sociales han vuelto a convertir un momento cotidiano en un fenómeno viral. Esta vez, la protagonista es una abuela de 93 años que decidió visitar a su nieta en su lugar de trabajo, una gasolinera, provocando una oleada de reacciones en TikTok.

En el vídeo, grabado y compartido por la propia nieta, se ve cómo la anciana llega conduciendo un coche rojo antiguo. La joven, con humor, comenta que "el coche tiene casi los mismos años que ella", mientras la abuela, sonriente, se aproxima para saludarla. La escena, breve pero cargada de ternura, muestra cómo la visita logra alegrarle la mañana.

La publicación no tardó en recibir miles de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron lo emotivo del momento y el vínculo especial entre ambas. "Se ve súper tierna", escribió uno de ellos, mientras otros compartían historias similares de sus propios abuelos.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos cuestionaron la idoneidad de que una persona de esa edad continúe conduciendo. "Pues es un verdadero peligro salir a la carretera con esa edad. Soy de los que piensa que al igual que hay una edad mínima para conducir tendría que haber un tope también por arriba", opinó un usuario. Otro resumió su postura con ironía: "Todos: ayy que mona yo: Peligro al volante".

El debate sobre la edad máxima para conducir no es nuevo, y casos como este lo reavivan en redes, donde la viralidad suele amplificar tanto la admiración como la crítica. Aun así, el vídeo de esta abuela ha logrado trascender la controversia, convirtiéndose en una muestra de afecto intergeneracional y en una de las escenas más comentadas de la semana en TikTok.