Un adolescente de quince años se convierte en millonario tras vender el juego que inventó a los siete años

La historia de Alex Butler, residente en Seattle, es la prueba de cómo una idea surgida en la infancia puede transformarse en una empresa millonaria. A los siete años, durante un momento en familia jugando a las cartas, ideó Taco vs. Burrito, un juego, muy viral en su momento, que combina la creación de platos extravagantes con acciones sorpresa para sabotear a los rivales.

Motivado por el talento y la ilusión de su hijo, su madre, Leslie Pierson —emprendedora con experiencia previa en proyectos televisivos— y su padre dieron forma al proyecto mediante una campaña de crowdfunding que recaudó alrededor de 25.000 dólares. Con ese capital fundaron Hot Taco Inc., encargaron la fabricación del juego y lo lanzaron en Amazon por unos 20 dólares.

El éxito fue fulgurante: Taco vs. Burrito se agotó en pocos días, se mantuvo entre los productos más vendidos y generó más de 1,1 millones de dólares solo en 2018. Ahora, con solo 15 años, Alex ha vendido los derechos del juego a PlayMonster, una destacada empresa juguetera con sede en Wisconsin. Aunque el montante exacto no se ha revelado, se presume que la cifra asciende a varios millones, consolidando a Alex como un joven millonario.

Pese a su temprana riqueza, él mantiene una actitud pragmática: reconoce que nunca se sintió emocionalmente vinculado al juego y que su principal motivación fue maximizar el beneficio económico. Entre risas, ya ha confesado que uno de sus caprichos sería comprarse un Lamborghini.