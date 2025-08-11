JOVEN EMPRENDEDOR
Un adolescente de quince años se convierte en millonario tras vender el juego que inventó a los siete años
Alex Butler, un joven norteamericano de 15 años, ha alcanzado la fortuna tras comercializar el juego de cartas que creó cuando apenas tenía siete. Gracias al impulso familiar y una exitosa campaña de micromecenazgo, su invención se convirtió en un fenómeno internacional.
La historia de Alex Butler, residente en Seattle, es la prueba de cómo una idea surgida en la infancia puede transformarse en una empresa millonaria. A los siete años, durante un momento en familia jugando a las cartas, ideó Taco vs. Burrito, un juego, muy viral en su momento, que combina la creación de platos extravagantes con acciones sorpresa para sabotear a los rivales.
Motivado por el talento y la ilusión de su hijo, su madre, Leslie Pierson —emprendedora con experiencia previa en proyectos televisivos— y su padre dieron forma al proyecto mediante una campaña de crowdfunding que recaudó alrededor de 25.000 dólares. Con ese capital fundaron Hot Taco Inc., encargaron la fabricación del juego y lo lanzaron en Amazon por unos 20 dólares.
El éxito fue fulgurante: Taco vs. Burrito se agotó en pocos días, se mantuvo entre los productos más vendidos y generó más de 1,1 millones de dólares solo en 2018. Ahora, con solo 15 años, Alex ha vendido los derechos del juego a PlayMonster, una destacada empresa juguetera con sede en Wisconsin. Aunque el montante exacto no se ha revelado, se presume que la cifra asciende a varios millones, consolidando a Alex como un joven millonario.
Pese a su temprana riqueza, él mantiene una actitud pragmática: reconoce que nunca se sintió emocionalmente vinculado al juego y que su principal motivación fue maximizar el beneficio económico. Entre risas, ya ha confesado que uno de sus caprichos sería comprarse un Lamborghini.
