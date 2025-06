Un alumno arrasa con lo que ha hecho con su TFG: "Ahora vengo, me voy a por un desfibrilador"

Para muchos, el trabajo de fin de grado (TFG) es el culmen de todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera, una manera de constatar que se pueden abrir hueco en el mundo laboral que buscan y que demostrará su valía. Para otros es un trabajo más, de los de hacer con cuatro cafés encima la noche de antes. Ambas versiones son válidas, ya que depende mucho de a qué recorrido profesional se aspira; hay muchos sectores en los que la nota del TFG no significa nada, por lo que con aprobar sirve.

Además, entran en juego despistes, desorganización, otras prioridades e infinidad de otros motivos por los que puede haber gente que se deje el TFG para el último momento. También existen alumnos que se toman la fecha límite como un reto más que un plazo; personas que buscan arrimarse lo máximo posible a la hora de entrega sin que les cuente como entrega tardía.

No sabemos cuál fue la situación exacta de Andrés, un estudiante universitario en relación a su TFG, pero sí que sabemos que dos horas y media antes de que le cerrara el plazo tuiteó: "2 horas y media para la entrega del Tfg. En algunas cosas desarrollé como dios. En otras cojea mucho el trabajo. Faltan varias cosas por hacer aún. No he dormido. Tengo impotencia. Confiamos?". Y, contra todo pronóstico, dos horas después subió otro tuit en el que mostraba que había entregado el trabajo 28 segundos antes de la fecha límite, con la leyenda: "Ahora vengo, me voy a por un desfibrilador".

Debajo del tuit se ha generado una especie de competición a ver quién tiene la entrega más tardía, ya que consideran que 30 segundos es demasiado margen para entregar un trabajo. Vemos personas con entregas de 6 segundos previos a la fecha límite, dos segundos antes de que termine el plazo e incluso una persona que simplemente pone "La tarea fue enviada ahora antes de la fecha límite". Otros están quejándose de sus propios TFGs: "Viendo esto a un día de entregar mi tfg. No tengo ni la memoria".

La temporada de entrega de TFG y TFM ya ha comenzado, y a todos aquellos que aspiren a batir el récord de entrega, ¡os deseamos mucha suerte!.