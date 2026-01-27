Una andaluz de Erasmus en Belfast cuenta las diferencias entre los españoles y el resto del mundo

Irse de Erasmus es, al menos sobre el papel, una experiencia académica. Pero para Jacobo, un estudiante español recién llegado a Belfast, ha terminado convirtiéndose en algo mucho más revelador: una especie de estudio antropológico sobre el carácter nacional. Su conclusión, compartida en TikTok y convertida en viral, es clara y sin matices: fuera de España, los españoles somos, literalmente, de otra pasta.

Instalado en la capital de Irlanda del Norte, Jacobo convive a diario con estudiantes belgas, húngaros, suizos y holandeses. "Gente excelente", reconoce, aunque con una energía que choca de lleno con la del sur de Europa. Para él, la diferencia no es sutil ni progresiva, se percibe desde el primer segundo de conversación.

Todo empieza con la expresividad. Mientras sus compañeros europeos parecen comunicarse bajo una estricta economía del gesto, casi monacal, Jacobo despliega sin complejos todo el repertorio español. "Cuando hablo, gesticulo, muevo la cara, exagero la tonalidad... para explicarme bien", cuenta en el vídeo. Frente a eso, se encuentra con una sobriedad que le desconcierta: "Parece que están en un convento: hablan bajito, están tranquilitos, no se ríen...".

El choque cultural alcanzó su punto máximo durante una recepción oficial con la alcaldesa de la ciudad. El contexto no podía ser más solemne: una sala histórica, túnicas tradicionales y un protocolo rígido. Mientras el resto de estudiantes internacionales mantenía un silencio respetuoso y algo plano, el gen español de Jacobo entró en acción.

Fue el único que rompió el hielo con preguntas, movido por una curiosidad espontánea y sin filtros. Y cuando la visita llegó a la sala del consejo, también fue el único que se atrevió a preguntar si podía probarse las túnicas de los políticos o sentarse en el sillón de la alcaldesa para hacerse una foto.

Lejos de buscar la polémica, la reflexión de Jacobo nace desde la observación y el orgullo. "Yo no digo que esto sea mejor o peor", aclara, "yo digo que se disfruta mucho más la vida siendo español".

Su vídeo ha servido como catarsis colectiva para miles de usuarios que se han visto reflejados en situaciones similares. Los comentarios no dejan lugar a dudas: desde quienes recuerdan sus estancias en países lejanos donde los españoles acababan montando las mejores fiestas, hasta quienes celebran esa mezcla de falta de vergüenza y exceso de alegría que nos delata en cualquier aeropuerto del mundo.

"Soy gritón hasta pa los andaluces, no me imagino un europeo", "ahí le has dado, se disfruta más la vida", "toda la razón, somos alegres en general, no tenemos tanta vergüenza y nos gusta disfrutar de la vida; yo viví en Isle of Man y los españoles montábamos unas...", son solo algunos de los comentarios que acompañan al divertido vídeo.