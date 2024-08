Anthony Ammirati, el atleta que tiró el listón de la pértiga con el pene, recibe una oferta para trabajar en el porno

El saltador de pértiga francés, Anthony Ammirati, ha sido protagonista de un curioso y desafortunado incidente durante los Juegos Olímpicos de París que lo ha colocado en el centro de la atención mediática, aunque no precisamente por sus habilidades atléticas. Ammirati, quien finalizó en el 12º puesto en una competición dominada por el récord mundial de Armand Duplantis, ha sido foco de un video viral en el que, accidentalmente, derriba el listón de la pértiga con una parte íntima de su cuerpo.

El insólito momento, captado en vídeo, se propagó rápidamente por las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y provocando innumerables comentarios. Sin embargo, lo que comenzó como una anécdota embarazosa para el atleta, ha tomado un giro inesperado cuando una conocida web de contenido para adultos ha decidido hacerle una propuesta económica.

Según ha informado el medio estadounidense TMZ, Daryn Parker, presidente de la página CamSoda, ofreció a Ammirati la suma de 250.000 euros por protagonizar un vídeo de contenido pornográfico en directo a través de webcam. La oferta, que ha generado controversia y especulación, fue descrita por Parker en términos que han sorprendido a muchos: "Si dependiese de mí, te recompensaría por lo que el resto del mundo ya vio en los Juegos Olímpicos... tu talento debajo del cinturón". Parker continuó la propuesta destacando que le gustaría que Ammirati realizase un show de 60 minutos en el que podría "enseñar sus bienes materiales, sin el listón de la pértiga, claro".

Hasta el momento, el atleta no ha dado ninguna respuesta pública a la oferta, y se desconoce si la tomará en serio o la ignorará por completo. Mientras tanto, Ammirati ha expresado su frustración por no haber conseguido una medalla en la competición, describiendo su actuación como "una gran decepción" y señalando que, a pesar de estar físicamente al 100% y libre de estrés, no logró ajustar correctamente su técnica.