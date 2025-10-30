Aparece en Jaén el primer lince ibérico blanco de la historia y las redes lo toman como un "presagio": "Tiene que significar algo"

La reciente aparición de un lince ibérico leucístico en la provincia de Jaén ha generado tanto fascinación científica como comentarios humorísticos en las redes sociales. Este ejemplar, de pelaje completamente blanco pero sin ser albino, se ha convertido en un fenómeno viral por su rareza genética y por las reacciones que ha despertado entre los usuarios.

El leucismo es una alteración genética que provoca una pigmentación reducida en la piel y el pelaje de los animales. A diferencia del albinismo, en el leucismo las células no pierden totalmente la capacidad de producir pigmentos, por lo que los ojos mantienen su color natural. Este tipo de variación es extremadamente poco común en especies silvestres, lo que explica el asombro que ha causado el avistamiento.

El animal forma parte de una de las cinco poblaciones andaluzas del programa de conservación del lince ibérico (Lynx pardinus), que continúa recuperándose tras décadas al borde de la extinción. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la población ha aumentado un 18,8% en el último año, alcanzando más de 2.400 ejemplares, de los cuales 470 son hembras. El objetivo a medio plazo es llegar a 3.500 individuos y 750 hembras reproductoras para que la especie pueda dejar de considerarse vulnerable.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios lo han comparado con un "Pokémon shiny", mientras otros lo han interpretado en clave de humor: "Pues que vamos a ganar el mundial, ¿qué va a significar si no?", escribía otro. "Es mi nueva religión", ironizaban.

Entre supersticiones y ciencia, el misterioso lince blanco se ha convertido en un nuevo símbolo de la sorprendente recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica.