El aplaudido motivo por el que un hostelero cierra la terraza de su bar en plena ola de calor: "Me niego"

La ola de calor que recorre España está dejando termómetros en numerosas ciudades, lo que ha provocado situaciones insólitas en algunos negocios. Uno de los casos más comentados en las últimas horas es el de un hostelero que ha decidido cerrar la terraza de su bar durante las horas centrales del día para proteger a su equipo.

El protagonista de esta historia es el usuario de TikTok@abrigaca, que ha compartido un vídeo en el que explica los motivos de su decisión. "Hace mucho calor y me niego a que ningún camarero tenga que salir aquí a morirse de calor. Hay muchísimos grados aquí y no voy a permitir que a ningún camarero le dé ningún infarto. Así que hasta las 7 de la tarde por lo menos la terraza permanece clausurada el día de hoy", señala en la grabación, que ya acumula miles de reproducciones.

La medida, tomada a las 14:00 horas, coincide con el momento del día en que el sol golpea con más fuerza y cuando, según las autoridades sanitarias, se incrementa el riesgo de golpes de calor. El gesto ha generado una avalancha de reacciones positivas en redes sociales, con comentarios como: "Es lo normal, con más de 30°C es impensable", "Así se habla, por fin un hostelero que piensa en sus empleados" o "Ojalá trabajar contigo".

Aunque para algunos podría suponer una pérdida de ingresos, el hostelero ha dejado claro que la salud de sus trabajadores está por encima de cualquier beneficio económico. En un sector en el que las condiciones laborales suelen ser duras, especialmente en verano, la iniciativa ha sido aplaudida como un ejemplo de responsabilidad y humanidad.

Este caso se suma a un debate cada vez más presente sobre la necesidad de adaptar horarios y condiciones laborales a las olas de calor, que se han vuelto más frecuentes e intensas en los últimos años debido al cambio climático.