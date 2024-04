Así encontró esta abuela su cocina tras olvidarse los caracoles a remojo

Sabemos que existen animales domésticos y otros salvajes que son mejor no tener en casa, ya sea por su gran tamaño o por su ferocidad. Sin embargo, puede que nunca te hubieras planteado si los caracoles se pueden tener en casa o no. Aunque no se traten de animales peligrosos, después de ver este vídeo tal vez te pienses mejor aquello de tener caracoles en tu hogar.

En nuestro país existen algunos platos muy particulares, y este es uno de ellos. Puede que muchas personas nunca hayan oído hablar de los caracoles como comida, sino como animales. Pero este vídeo ha conseguido dar a conocer en todo nuestro país y fuera de él este alimento, aunque con un final feliz.

La tiktoker @andreaxgxrcia ha compartido un vídeo de lo que le ha ocurrido a su abuela con estos moluscos. La mujer había puesto a remojo los caracoles para limpiarlos y después cocinarlos, pero no se percató de lo que podía ocurrir si no les echaba un vistazo de vez en cuando. Los dejó en la cocina mientras ella hacía otras tareas.

Sin embargo, al no tener vigilancia, los caracoles decidieron abandonar el agua y moverse libremente por toda la cocina. En el vídeo la joven muestra cómo estaba toda la sala llena de estos pequeños animales por todos lados: paredes, muebles, suelo, fregadero, etc. Además, se escucha de fondo a su abuela quejarse: "Madre mía, no me acordaba de los caracoles. Me cago en la mar. Por el suelo y todo...".

Este divertido vídeo ha superado en poco tiempo las 8 millones de reproducciones. Además, ha conseguido más de 5 mil comentarios, la mayoría de ellos sorprendidos por el hecho de que los caracoles se coman: "¿En qué país es común comer caracoles? No es hate ni nada, solo me da curiosidad porque es la primera vez que veo esto" o "Yo pensé que era para bañarles, no puedo creer que es para comerlos".