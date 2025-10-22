Así es la morning routine más viral que ha dividido a las redes

La influencer y actriz mexicana Bárbara de Regil ha vuelto a situarse en el centro de la conversación digital tras publicar un vídeo en el que muestra cómo inicia sus mañanas. Bajo el título de morning routine, el clip detalla las prácticas que realiza al despertar, una secuencia que ha llamado la atención por su nivel de detalle y su tono introspectivo.

En las imágenes, compartidas en su cuenta de Instagram bajo el usuario @barbaraderegil, se la ve retirando un protector bucal frente al espejo y desabrochando un dispositivo que lleva en el pecho, del que algunos usuarios suponen que se trata de un corrector postural. A continuación, bebe agua, realiza ejercicios de respiración profunda y continúa con una rutina de cuidado facial que incluye exfoliación, aplicación de cremas y masajes.

El vídeo también muestra a la influencer practicando estiramientos y movimientos suaves orientados a la relajación, concluyendo con la aplicación de una mascarilla. De Regil acompaña las imágenes con música ambiental y un tono visual cuidado, propio del contenido de bienestar que suele caracterizar su perfil.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Mientras algunos usuarios destacan la disciplina y la dedicación de la creadora, otros han reaccionado con humor ante la meticulosidad de la rutina. Entre los comentarios más compartidos se leen frases como: "Y luego estoy yo que hoy me he levantado a las 7:55 para una reunión a las 8", o "Esta gente es la primera en morir en un apocalipsis". Otros han añadido mensajes irónicos como: "Llevo a mi hija a la escuela en pijama, desde hace más de diez años salgo con la carita desordenada".

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y continúa generando debate sobre los estándares de bienestar y autocuidado que circulan en las redes sociales, un tema recurrente entre los seguidores de este tipo de contenido lifestyle.