Así son los sorprendentes exámenes universitarios en Suecia según un estudiante de Erasmus español

Isaac Bonet (@isaacboneti) ha publicado en su cuenta de TikTok su experiencia como alumno en la Universidad de Suecia. Ha contado a los usuarios de la red social cómo funciona un examen en una universidad del país, algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en España.

El estudiante explica que era su primer examen de Erasmus y se sorprendió con varias cosas: “Lo mejor ha sido cuando he entrado y era una clase gigante, como un campo de fútbol sala, para hacer el examen. Llegas ahí y ves los pupitres individuales, es imposible copiar”.

Pero eso no fue lo que más dejó con la boca abierta a Isaac. Hay algo que se puede hacer en Suecia y que en España no es tan común: poder llevar comida al examen y prepararte tu merienda mientras escribes sobre los conceptos que llevas semanas estudiando.

“Lo más bueno, que yo no he visto en la vida, es que aquí te dejan traer comida para comer en mitad del examen. A dos sitios a mi derecha había un chico con un pepino, su manzana y su tupper. Luego ves a otro con su Monster, súper tranquilo. Eso me parece brutal" comenta el estudiante.

Otra cosa aún más sorprendente es cómo la gente lleva snus, un producto de tabaco sin humo que se consume colocándolo entre la encía y el labio superior. “Ves a la gente con la cajetilla y, en medio del examen, lo consumen. No es como fumar, pero tiene el mismo efecto de la nicotina”.

El primer examen de Isaac duró dos horas y media, pero seguramente se acordará toda la vida de esta experiencia tan curiosa. Al final del vídeo, añade con humor: “Las universidades de España que aprendan, aunque yo metería chuletas en el pepino”.

Muchos usuarios que han comentado el vídeo han compartido también sus experiencias como estudiantes en Suecia, dejando anécdotas tan sorprendentes como divertidas. Como explica un usuario: "una vez había una chica en mi clase que escondió las respuestas correctas en un trocito de papel en su bocadillo de queso"