Ayer debería haberse acabado el mundo: la profecía no cumplida que ha generado debate en TikTok

No son pocas las profecías del fin del mundo a las que la humanidad ha sobrevivido: en la historia reciente, tenemos ejemplos como el del cataclismo del 2000 o el fin del mundo maya del 2012, y parece que ahora hemos superado uno más. Hace un tiempo, hubo un sacerdote protestante sudafricano que predijo "El Rapto", un momento en el que Jesús regresaría a la Tierra para llevarse consigo tanto a los cristianos vivos como a los resucitados. Según la profecía, todos ellos ascenderían al cielo y serían llevados con Dios entre los días 23 y 24 de septiembre de 2025, coincidiendo con el Día de las Trompetas (una festividad judía dedicada al arrepentimiento de los propios pecados). Si echas un vistazo al calendario, comprobarás que esa fecha ya ha quedado atrás, pero no se ha visto a nadie ascender al cielo.

Este fallo en la profecía ha dado mucho de qué hablar en TikTok, ya que no son pocos los creadores de contenido que habían publicado vídeos en los que reflexionaban sobre el tema y sobre las decisiones que estaban tomando para prepararse para el gran día. Hubo quienes dejaron instrucciones precisas sobre qué debían hacer con sus cosas aquellos que se quedaban en la Tierra. Otros dicen haber cedido sus bienes, ya que no los iban a necesitar una vez ascendiesen al cielo. Por último, alguno que otro decidió retirarse de TikTok para pasar sus últimos días en este planeta viviendo al máximo. Todos ellos han tenido que dar explicaciones.

Algunos han excusado al autor de esta profecía, y han señalado que este "rapto" ocurrirá más temprano que tarde. Si bien es cierto que la Biblia recoge que Jesús regresará para llevarse consigo a sus fieles, no incluye fechas estimadas, así que será difícil prepararse para una hipotética ascensión.