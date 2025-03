Benny Blanco se quita el entrecejo en TikTok y Selena Gomez flipa: "Hazlo con cuidado"

En un mundo de redes sociales e internet en el que la imagen personal de cada uno está más expuesta que nunca y los estándares de belleza cada vez son más imposibles siempre te encuentras con gente que se toma las cosas con humor y a la que no le importa exponerse a las críticas.

En ese sentido nadie como Benny Blanco y Selena Gomez, una de las parejas de moda, que están prometidos para casarse y que recientemente han sacado un disco conjunto titulado I Said I Love You First.

Ahora se han vuelto virales porque Benny Blanco ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que, acompañado de Selena Gomez le depilan su característico entrecejo.

"Hazlo con cuidado, que le quiero" se escucha a Selena de fondo mientras sacan las pinzas. Al terminar, Benny afirma que "ni siquiera noto la diferencia, ¿vosotros la notáis?". Con más de 27.000 comentarios, está claro que sus espectadores sí que lo notan. "Por fin", "Corte de pelo, depilación de cejas, brackets y nooooss fuimoooosssss", "Diario de una Princesa versión Benny Blanco"; los comentarios parecen unánimes en la ilusión de que el rapero, productor y DJ esté empezando a cambiar su look.

Muchos achacan estos cambios a su relación con la cantante y actriz: "Internet le ha hecho bulling hasta que ha tenido un glow up para Selena Gomez", "Por fin empieza el efecto novia", "Le hizo blanqueamiento dental, lo bañó, lo afeitó, lo hizo comportarse. Selena, tienes una buena mano".

Desde que comenzó su relación ambos se han visto expuestos a todo tipo de críticas y comentarios. Selena Gomez que lleva en el foco mediático desde los diez años está acostumbrada a que todo el mundo hable de su aspecto físico, especialmente tras los problemas por su enfermedad que la hace hincharse y adelgazar por culpa de la medicación. Por su parte todo el mundo está hablando de Benny y su aspecto físico desde que empezara a salir con Selena pero a el no parecen afectarle los comentarios negativos y se toma las cosas con humor y buen rollo como demuestra este vídeo viral.