La broma por teléfono que hizo que su novia no pudiera parar de reír y que arrasa en TikTok

Un usuario de TikTok,@_borja, ha publicado un video que rápidamente se volvió viral por su humor espontáneo junto a su pareja. La cuenta de Borja se ha especializado en contenidos cómicos donde él y su novia interactúan de manera divertida: desde pequeñas bromas y sustos hasta imitaciones de situaciones cotidianas. En este caso, el video juega con la dificultad que algunas personas tienen para pronunciar correctamente la letra "r", un detalle que genera situaciones cómicas y reacciones naturales. El texto superpuesto en el video decía: "POV: tunovia no puede no reírse de los que dicen mal la R", lo que anticipa la reacción de la pareja.

En la grabación, Borja mantiene una conversación telefónica mientras su novia está a su lado. La situación se vuelve graciosa cuando la persona al otro lado del teléfono le pregunta la dirección que debe recordar. Borja intenta responder y dice "no recuegdo muy bien", pronunciando incorrectamente la "r". Este error provoca una carcajada inmediata de su novia, que no puede contener la risa ante el intento torpe pero simpático de Borja de pronunciar la palabra correctamente.

El video continúa con Borja tratando de dar más detalles sobre la dirección: "Sé que es Santa Gegtudgis, es una casa que gentaba por un año, pero no aprendí la digección”. Luego, agrega su nombre completo, "Bogja G. Cantón Heguega”, mientras su pareja sigue riéndose sin parar. La combinación de un intento serio de dar información y la pronunciación incorrecta convierte la escena en un momento de humor genuino y relatable para muchos espectadores.

El video, que ya acumula casi tres millones de visualizaciones y casi medio millón de me gusta, ha generado cientos de comentarios de usuarios que se ríen del momento o que reconocen que ellos también tienen problemas para pronunciar la "r": "Yo no sé procurar la r igual y luegoyo sola me cago de risa", "hegega" o "lo castigaron con ese apellido" son algunos de los más destacados.