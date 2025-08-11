La bronca viral de Maluma a una fan que fue a su concierto con un bebé de tan solo un año

No hay que ser el fan número uno del reggaetón como para saberse las canciones de Maluma de memoria. Y es que el artista ha dado la vuelta al mundo con su música, sumando éxito tras éxito con cada nuevo tema. Un triunfo que le ha llevado a tener una legión de seguidores en todos los rincones del planeta; aunque no todos ellos saben comportarse ante los ojos del cantante.

Durante un show en Ciudad de México, Maluma detuvo el concierto para dirigirse directamente a una fan. La mujer en cuestión estaba alzando a su bebé y, por la reacción del artista, trataba de llevarlo al escenario: "Déjelo ahí, no lo traiga".

"Con todo el respeto, ¿cuánto tiene? ¿Un año?" comienza Maluma al referirse al niño en cuestión para, acto seguido, lanzar una reprimenda a la madre: "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo?".

Además, ha dado un consejo muy claro: "La próxima vez, protéjale los oídos"; apelando así al cuidado de la salud del niño que, claramente, se encontraba en un lugar altamente perjudicial. "Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que yo soy papá y a Paris nunca la hubiera traído a un concierto", concluye.

El clip no ha tardado en viralizarse y el apoyo a Maluma ha sido unánime.

Una reprimenda en directo que, sin duda, dejará mella tanto en la fan "irresponsable" como en cualquier otra persona que no tome medidas preventivas para la salud auditiva de los más pequeños.