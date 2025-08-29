La brutal respuesta de un padre a unos Testigos de Jehová que fueron a su casa: "Soy satánico"

Una historia cotidiana con un toque de humor se ha convertido en tendencia en redes. La usuaria de X (antes Twitter), identificada como @yukilyd, relató que unos Testigos de Jehová tocaron a su puerta para entablar una conversación. Ante la visita inesperada, su padre respondió de una manera tan rotunda como inesperada: "Soy satánico", después de lo cual cerró la puerta abruptamente.

Poco después, la propia internauta quiso zanjar cualquier malentendido aclarando que su padre no es satánico, ni pertenece a ninguna confesión religiosa. Simplemente adoptó esa respuesta como forma de terminar con una situación repetitiva, ya que su familia, suponemos, ya había comunicado de manera educada que no deseaban recibir más visitas.

El mensaje, contado con tono irónico y desenfadado, ha resonado entre los usuarios: en pocas horas, alcanzó más de medio millón de visualizaciones, junto con cerca de 14.000 me gusta y más de 500 compartidos, convirtiéndose en uno de los tuits más comentados del día.

Este episodio no solo ha divertido a miles, sino que también refleja una situación común: la incomodidad ante visitas reiteradas por parte de grupos religiosos. La forma ingeniosa de eludirlas ha despertado debate sobre los límites entre el ingenio, la cortesía y el respeto. En redes, algunos comentan que es una salida humorística para poner fin a la insistencia, mientras que otros debaten si ese tipo de respuesta resulta ofensiva o excesiva.

En definitiva, la historia muestra cómo una respuesta inesperada y breve puede capturar la atención y despertar la complicidad de miles de personas, convirtiendo una anécdota cotidiana en un fenómeno viral con un claro toque de humor.