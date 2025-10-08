¿Cada vez más jóvenes recurren a la cirugía estética? El debate que divide a TikTok

El vídeo de la tiktoker@rebeccacl_ ha superado miles de visualizaciones en pocas horas y ha generado un intenso debate sobre la creciente popularidad de las operaciones estéticas entre los jóvenes. En su publicación, la creadora, de 21 años, expresa su preocupación por lo que considera una tendencia cada vez más extendida y poco reflexionada.

"¿Podemos hablar de que cada vez se hacen más operaciones estéticas? Me parece muy heavy que en el último mes haya visto al menos a dos chicas más jóvenes que yo pasar por quirófano", comienza diciendo en el vídeo. Aunque aclara que "con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras", considera necesario pensar mejor estas decisiones.

La joven sostiene que entre los 20 y los 30 años "cualquier decisión puede ser un tanto impulsiva" y que sería más recomendable acudir a la cirugía solo si una inseguridad persiste durante años y afecta al bienestar personal. Además, critica la creciente normalización de los retoques en redes: "Me está dando un poco de miedo que se normalice tanto que existan cuentas de TikTok romantizando hacerte los labios, pincharte botox, pincharte ácido... Ya no se vende la naturalidad, se vende lo artificial".

Sus palabras han generado opiniones enfrentadas entre los usuarios. Algunos comparten su preocupación, afirmando que "las operaciones no solucionan las inseguridades que tengas sobre tu físico". Otros, en cambio, defienden la libertad individual para intervenir el propio cuerpo, como una usuaria que comenta: "Llevo con inseguridad desde los 14 años, tengo 20 y me opero en un mes. No voy a esperar más tiempo".

El debate reabre una cuestión recurrente en redes: hasta qué punto las plataformas influyen en la percepción del cuerpo y en la toma de decisiones sobre la propia imagen.