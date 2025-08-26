El café con “extra de hielo” en Alicante que ha indignado a los turistas

El mundo de la hostelería vuelve a estar en el centro de las polémicas de este verano, esta vez por un ticket que ha hecho levantar mas cejas que el precio de una caña en Mallorca. En el aeropuerto de Alicante, un viajero pidió un café con leche de toda la vida: 2,85 euros y hasta ahí todo bien. Lo sorprendente llegó justo debajo de la línea principal: "suplemento por hielo", 1,20 euros. En total, casi 4 euros por un café frío improvisado.

El usuario @nazkrupskaya decidió compartir su indignación en la red social X, acompañando la publicación con la foto del ticket y un mensaje: "?Me acaban de corar un suplemento de 1.20 euros por hielo?". La publicación se volvió viral en cuestión de horas, desatando comentarios de usuarios que contaban sus propias experiencias con precios surrealistas en aeropuerto y zonas turísticas.

La polémica fue tan viral que incluso Rubén Sánchez, presidente de FACUA, se vio obligado a intervenir públicamente: "Si no parece en la lista de precios es ilegal cobrar un suplemento por hielo del café", afirmó, dejando que este cobro pudiera no ser transparente como parece.

Mientras tanto las redes han convertido el caso en un meme colectivo: "Veo que me quieres cobrar los hielos y te comes un sinpa". "Yo siempre llevo un rotulador y si me cobran el hielo voy a todas las cartas y lo pongo para el próximo que llegue". Y otros que empiezan a sospechar que pedir una servilleta o una sonrisa puede acabar costando lo mismo.