La calle de Cádiz que sorprende a todo el mundo cuando la busca en Google Maps: es muy confuso

Una calle de Cádiz se ha hecho viral tras descubrirse que aparece con hasta tres nombres distintos en Google Maps. La denominación contradictoria ha sido objeto de bromas y críticas, y plantea dudas sobre la precisión del callejero digital, así como sobre los posibles efectos para los repartos y residentes.

La polémica en torno a esta vía gaditana ha irrumpido en redes tras un usuario de X publicar capturas que muestran tres placas distintas: Calle Nevería, Calle Marqués de Valdeíñigo y Calle Paco Rosado (o Duque del Guano). Al parecer, Google Maps reconoce estas tres denominaciones, pero ninguna parece tener carácter oficial.

El origen de la situación está en una tradición local no regulada. Parte de esa calle fue nombrada en memoria de Paco Rosado, figura emblemática del Carnaval de Cádiz fallecida en 2021, lo que ha llevado a que algunos vecinos coloquen placas en su honor. Sin embargo, la instalación no fue aprobada formalmente por las autoridades municipales.

Esta superposición de nombres ha provocado confusión no solo entre los usuarios en línea, sino también entre carteros, repartidores y empresas de logística. Como ironiza un comentario en redes, los técnicos de Google y los de Correos "deben de flipar" al ver la situación.

El uso de múltiples denominaciones también refleja el carácter histórico y cultural de Cádiz. Este cruce entre pasado y presente puede enriquecer la identidad local, pero genera claros problemas prácticos en el día a día. Aún así, la expectativa de muchos ciudadanos es que se corrija esta inconsistencia, ya sea mediante señalización clara o mediante actualización de los sistemas cartográficos, pero no hay fecha concreta para ello.

El caso de esta calle de Cádiz evidencia que incluso tecnologías avanzadas como Google Maps pueden chocar con realidades urbanas complejas. Cuando el contexto local y las tradiciones no se alinean con los criterios oficiales, los mapas también pueden perder coherencia.