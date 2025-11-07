Una camarera se vuelve viral tras la extraña pregunta de un cliente "A que temperatura están los huevos fritos"

La usuaria de TikTok @gemmaverso.digital, que trabaja en un restaurante, ha publicado un vídeo en la plataforma contando una anécdota con uno de sus clientes del día. La historia comienza de forma totalmente normal, pero a medida que avanza se convierte en una situación tan surrealista que merece ser contada.

Todo empieza cuando un cliente le pide unos huevos fritos con patatas y chistorra, un plato muy típico de España. "Un plato de esos que huelen a felicidad. Le dejo en su mesa el plato, que olía a gloria bendita, y el señor se queda mirándolo como si fuera una obra de arte", cuenta Gemma entre risas.

Lo raro llega después, cuando el cliente le pregunta a qué temperatura estaban hechos los huevos fritos. Una pregunta un tanto extraña, teniendo en cuenta el tipo de plato. La camarera, sin saber muy bien cómo responder, explica con humor: "A punto estuve de contestarle: un momento, que saco el termómetro del mandil para medirle la fiebre al aceite."

El cliente, lejos de quedarse ahí, comenzó a darle una charla sobre la importancia de la temperatura del aceite según fuentes culinarias oficiales, recuerda Gemma.

La cuenta se llama "Premio al tonto de la semana", y con su característico tono cómico, Gemma empieza el vídeo diciendo que este cliente se lleva la medalla. Como broche final, remata con una frase brillante: "Así es como los huevos fritos te enseñan física, paciencia y contención homicida."

¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías en una situación así?