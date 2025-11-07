SURREALISTA
Una camarera se vuelve viral tras la extraña pregunta de un cliente "A que temperatura están los huevos fritos"
Cuando trabajas en hostelería, cada día es un libro abierto lleno de anécdotas surrealistas con clientes que parecen escapar de la realidad o, al menos, de lo que consideramos normal.
La usuaria de TikTok @gemmaverso.digital, que trabaja en un restaurante, ha publicado un vídeo en la plataforma contando una anécdota con uno de sus clientes del día. La historia comienza de forma totalmente normal, pero a medida que avanza se convierte en una situación tan surrealista que merece ser contada.
Todo empieza cuando un cliente le pide unos huevos fritos con patatas y chistorra, un plato muy típico de España. "Un plato de esos que huelen a felicidad. Le dejo en su mesa el plato, que olía a gloria bendita, y el señor se queda mirándolo como si fuera una obra de arte", cuenta Gemma entre risas.
Lo raro llega después, cuando el cliente le pregunta a qué temperatura estaban hechos los huevos fritos. Una pregunta un tanto extraña, teniendo en cuenta el tipo de plato. La camarera, sin saber muy bien cómo responder, explica con humor: "A punto estuve de contestarle: un momento, que saco el termómetro del mandil para medirle la fiebre al aceite."
El cliente, lejos de quedarse ahí, comenzó a darle una charla sobre la importancia de la temperatura del aceite según fuentes culinarias oficiales, recuerda Gemma.
La cuenta se llama "Premio al tonto de la semana", y con su característico tono cómico, Gemma empieza el vídeo diciendo que este cliente se lleva la medalla. Como broche final, remata con una frase brillante: "Así es como los huevos fritos te enseñan física, paciencia y contención homicida."
¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías en una situación así?
