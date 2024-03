Un camarero explica por qué los clientes se sientan en las mesas sin limpiar: "Así nacen clientes tóxicos"

Las historias de bares son de los más interesantes y llamativas. Los camareros y restaurantes tienen que aguantar todo tipo de personas, algunas realmente molestas. Un claro ejemplo es esta aplaudida respuesta de un restaurante a una reseña negativa y hoy os traemos otro asunto muy relacionado con los bares. Se trata de un truco de los clientes que ha criticado duramente un camarero.

El tiktoker @the_bingo_boy comparte vídeos comentando situaciones e historias relacionadas con su trabajo y en su última publicación ha criticado un gesto que muchos clientes hacen y que hasta hoy no entendíamos el porqué. Consiste en sentarse en la mesa en la que haya platos y vasos sucios.

El camarero ha escrito en el vídeo "Así nacen clientes tóxicos", y comienza añadiendo "Cuidado con lo que acabo de ver un bar. Yo creo que los asuntos sociales tendrían que meter mano en esto". A continuación, se dispone a contar la historia que le ha parecido tan sorprendente y que tanto lo ha enfurecido.

"¿Pues no estoy yo en la terracita de un bar tranquilamente tomando el café y aparece un hombre con su hijo y mira un poquito la terracita y dice?: "Mira, hijo. Tú cuando vayas a un bar tienes que mirar un poquito las mesas, y en esa mesa donde veas algún vaso sucio, plato o algo es donde te tienes que sentar", explica.

Puede que este gesto la hayas visto en clientes en varias ocasiones, pero tal vez no entendías el motivo. Pues este padre se lo explica a su hijo: "eso implica que el camarero saldrá a recogerlo y así te tiene que tomar nota", continúa su relato el tiktoker. Sin embargo, confiesa no estar de acuerdo con este truco, ya que añade "¿Señor, a usted le pegan en la oficina o algo con el teclado? Dígalo, no pasa nada".

Además, @the_bingo_boy termina el vídeo pidiendo a ese hombre que no le enseñe estas cosas a su hijo porque "esos niños se convertirán en lo más odiado del gremio de la hostelería", sentencia.

Esta historia la han reproducido ya más de 3 mil personas y muchos usuarios han contado su experiencia respecto a este tema. "Cuando me pasaba eso yo iba y limpiaba la mesa y cuando me decia pa pedir me iba diciendo lo siento hay mesas antes", comenta una; "Yo tenía un jefe que se negaba y no atendía a los clientes que hacían eso teniendo otras mesas limpias", añade otra.