La carta más divertida de Reyes: "Tu regalo se retrasó porque el camello se lesionó"

Una usuaria de X @lidixloren compartió una publicación que ha arrancado sonrisas por su sencillez y humor. La joven subió una foto de una carta escrita por su tía, en la que explica por qué aún no ha recibido el vinilo de MVRK que esperaba por Reyes. La carta, más divertida que sentimental, es un recordatorio de que a veces los regalos se despistan… y no siempre llegan a tiempo.

En la carta, la tía empieza felicitando a la joven por haberse portado bien, asegurándole que los Reyes habían preparado el vinilo que tanto quería. Pero, como en toda buena historia, hay un "problema logístico": "Uno de los camellos se lesionó por el camino y tuvimos que solicitar uno de sustitución, por lo que muchos regalitos van a sufrir un pequeño retraso y desgraciadamente uno de ellos es el tuyo. Pero no te preocupes que cuando menos te lo esperes, lo encontrarás encima de tu cama".

Los usuarios de X no han podido evitar bromear con la publicación. Algunos comentan que "Como que tu tía? si esa es la letra de Baltasar", mientras que otros destacan "la amamos a la tía". La mezcla de humor y cariño ha hecho que la publicación resulte aún más entrañable y divertida para quienes la leen.

El mensaje refleja con humor que, a veces, nos despistamos. No todos los regalos llegan a tiempo, y a veces tampoco se acierta con el detalle perfecto. Pero, al final, lo importante es la intención… y la sonrisa que provoca recibir una carta tan original.

La publicación ha recordado a muchos usuarios que la Navidad y los Reyes no son solo fechas, sino pequeñas historias y anécdotas que nos hacen reír. Entre camellos lesionados y paquetes que se retrasan, la carta de esta tía demuestra que incluso los contratiempos pueden convertirse en un momento divertido y memorable.

Al final, el vinilo llegará, y mientras tanto, siempre queda la excusa perfecta: "el camello se lesionó". Una manera simpática de recordar que, a veces, los regalos se despistan, y eso también tiene su gracia.