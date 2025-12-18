Un casting muy bizarro conquista TikTok: la búsqueda del pelo más graso del año se vuelve viral

Todo comenzó con un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @mariinaribera. En él, la creadora se presenta como la primera candidata a un concurso poco habitual: encontrar el pelo más graso del año. El planteamiento, formulado en tono irónico, parte de una experiencia personal. Según explica, pese a utilizar productos específicos y lavarse el cabello con frecuencia, su pelo sigue presentando un aspecto graso persistente.

El vídeo, lejos de quedarse como una anécdota aislada, despertó rápidamente la atención de otros usuarios de la plataforma. En cuestión de horas, la propuesta empezó a circular con fuerza y el apartado de comentarios se llenó de respuestas, tanto de personas que se ofrecían como candidatas como de usuarios que nominaban a terceros.

La dinámica del casting es sencilla y abierta. No hay bases oficiales ni premio concreto, más allá del reconocimiento simbólico y del tono humorístico que envuelve la iniciativa. Aun así, decenas de usuarias han compartido sus propias experiencias con el cabello graso, muchas de ellas identificándose con el relato inicial de la creadora. Comentarios como "por fin un concurso en el que puedo ganar" se repiten con frecuencia, reflejando una sensación de complicidad colectiva.

Además de las autocandidaturas, en los comentarios aparecen nombres propios. Algunas usuarias han propuesto a figuras conocidas, como Salma, exconcursante de Operación Triunfo, o influencers como Helena Arauz, cuyos nombres se repiten en diferentes mensajes. Estas menciones han contribuido a amplificar el alcance del vídeo original.

El éxito del casting pone de manifiesto una de las claves del funcionamiento de TikTok: la capacidad de transformar situaciones cotidianas en contenido viral a través de la identificación y el humor. El problema del cabello graso, habitual y a menudo tratado desde una perspectiva estética o comercial, se convierte aquí en motivo de broma compartida y de conversación sin complejos.

Por el momento, @mariinaribera no ha anunciado una fecha de cierre del casting ni un veredicto final. Mientras tanto, el concurso sigue creciendo, impulsado por la participación de una comunidad que ha encontrado en esta idea una forma ligera de reírse de sí misma.