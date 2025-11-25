"F en el chat": ¿de dónde viene y qué significa realmente?

Hay momentos en los que un meme, una frase o incluso una sola letra se convierten casi por azar en un símbolo de moda entre millennials y Gen Z. Pasó con "OK Boomer", la expresión que se usa para restar importancia a las opiniones de alguien mayor, y que todavía se sigue empleando en redes sociales de todo el mundo.

El origen exacto es difuso (algunos lo sitúan de broma en 2003 en un diálogo de Battlestar Galáctica) y básicamente significa algo como: “No me molestes, señor, que no sabes de lo que hablas”.

En el caso de "F en el chat" o simplemente "F", el origen es más concreto. Surgió en Call of Duty: Advanced Warfare, cuando en una cinemática el jugador debía “mostrar sus respetos” al féretro de un soldado para continuar la misión. En la versión de PC, esto se hacía pulsando la tecla F. Lo absurdo de la situación y la masiva popularidad del juego convirtieron esa tecla en un meme: señal de respeto, burla o ambas cosas a la vez.

Ejemplos recientes muestran cómo la F sigue viva: Creadores como ElRubius o AuronPlay la usan en streams y TikTok para reaccionar a momentos absurdos o dramáticos, haciendo que la letra siga siendo un símbolo de respeto irónico o humorístico.

Hoy, igual que ocurrió con OK Boomer, la letra F se ha integrado en el lenguaje cotidiano: WhatsApp, charlas cara a cara o mientras se juega online, se usa para reaccionar de forma irónica o solemne a cualquier situación. Y en algunos grupos, incluso se guarda un silencio dramático tras escribir o decir F, para mantener viva la broma.