Una chef revela por qué no debemos guardar el tomate en el frigorífico

La usuaria de TikTok @chefrobertaofficial, especializada en contenido sobre comida, nos explica por qué no debemos mantener el tomate en el frigorífico, ya que pierde gran parte de su sabor y algunas de sus propiedades.

"Nunca pongas el tomate en la nevera, el frío cambia su estructura interna, pierde textura y sabor", comenta Roberta. Para disfrutar de una buena ensalada o un plato sencillo de tomate con aceite, no solo es importante tener un buen producto, sino también saber cómo conservarlo para potenciar su sabor y textura. Si se guarda en la nevera, el tomate puede volverse insípido.

Roberta también explica la razón científica detrás de este fenómeno: la enzima del tomate. "En el frío, esta enzima se detiene y la textura se vuelve harinosa y aguada. Recuerda que el sabor comienza mucho antes de cocinar; conservar bien los ingredientes es el primer paso".

Muchos usuarios en los comentarios admitieron que desconocían este dato, aunque les resulta lógico, ya que los tomates en los supermercados nunca se encuentran en la sección refrigerada. Algunos señalaron que, en zonas con altas temperaturas, resulta casi imposible no guardarlos en el frigorífico, ya que podrían estropearse muy rápido.