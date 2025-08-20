Una chica y su amiga ven una escena insólita en plena playa: "Parece una secta"

Un paseo playero se transformó en viral cuando el usuario de TikTok@exiqelkolor compartió un vídeo desconcertante: un grupo reunido en círculo, uniformados, con las cabezas cubiertas, formando una escena tan llamativa como inquietante. La grabación ya ha superado los 9,4 millones de visualizaciones, desatando oleadas de comentarios sorprendidos que no dudaron en insinuar que se trataba de una secta.

Frente a tanta alarma, varios espectadores aportaron una pista crucial: no es ninguna ceremonia oculta, sino una instalación artística del Colectivo Chasky, una agrupación chilena que lleva desde 2010 explorando la memoria, identidad y los vínculos con culturas originarias a través de piezas inmersivas. Sus puestas en escena, profundamente simbólicas y arraigadas al entorno, suelen activarse en paisajes naturales y usar vestuarios impactantes que no dejan indiferente.

Un testimonio en los comentarios lo resumía con claridad: "El Colectivo Chasky no hace rituales para algo malo. Son artistas que usan vestuarios y puestas en escena llamativas para transmitir mensajes sobre la naturaleza, la cultura y la memoria ancestral, no para prácticas dañinas". La aclaración resultó clave para transformar el desconcierto colectivo en admiración.

Otros espectadores, más ligeros, aportaron su toque de humor: "Son los enemigos de los Power Rangers", "A ver si iban a estar de fiesta" o "Yo creo que es un nuevo vídeo de Twenty One Pilots". Esa mezcla de asombro e ironía subraya cómo una imagen potente y abierta a interpretación puede encender la creatividad colectiva.

En definitiva, el vídeo no solo evidencia lo rápido que salta el juicio en redes, sino también cómo en esto de lo viral, la frontera entre lo extraño y lo artístico se difumina en segundos. El Colectivo Chasky, desde Chile, ha recordado al mundo que el arte puede sorprender… pero también que merece que antes de etiquetar, alguien escuche y se informe.