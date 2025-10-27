Una chica le escribe por WhatsApp un año después de dejarle en visto y lo que pasa es totalmente surrealista

A veces, las aplicaciones para ligar o las conversaciones por WhatsApp se quedan en nada. Entre el trabajo, las rutinas y la falta de interés, los mensajes se enfrían, las citas no llegan y todo se queda en un ya hablaremos”. Pero lo que le ha pasado a este chico va un paso más allá.

El usuario de X (antes Twitter) @DvdMch2 ha compartido una conversación con una chica con la que había hablado hace casi un año y que, por sorpresa, ha decidido volver a escribirle. "Esta chica me ha vuelto a hablar después de dejarme en visto hace como un año. Nunca había usado la palabra princeso antes, así que igual es alguna broma o algo, pero si lo es, es de bastante mal gusto", explicó el tuitero junto a un pantallazo del chat.

En las capturas puede verse cómo ella inicia la conversación con un mensaje frío, intentando retomar el contacto con un detalle perfecto, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero él no se deja llevar por la nostalgia y responde con firmeza: "Hombre, como entenderás, después de tanto tiempo me da bastante igual, sinceramente."

Lejos de rendirse, ella insiste con mensajes en los que parece querer recuperar la conexión, pero él mantiene el tono sereno y directo. "Ya, casi un año entero, me dejaste en visto tras una cita, y ahora escribes… Un poco de insistencia, no me seas princeso, yo tengo a muchos detrás."

Una respuesta que deja claro que la situación ha cambiado… y que la paciencia también tiene un límite.

La conversación termina con un mensaje que resume toda la incomodidad del momento:

"No me creo que esta conversación sea real, no sé qué quieres que te diga…”

El hilo se ha vuelto viral y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios reaccionaron con frases como "Más que una bala, esquivaste un cargador", "UN POCO DE INSISTENCIA K TENGO A MUCHOS DETRÁS JAJAAJJAJAJA ese ego mezclado con suplicarte que la insistas" o "¿Pero esta tía? Vaya falta de respeto. Un año y se extraña de que pierdas el interés… Eso tiene que ser mutuo".

Finalmente, el propio @DvdMch2 aclaró en las respuestas cómo terminó la charla:

"No mucho, está cortado, pero yo le dije 'no sé qué quieres que te diga sin ser borde', me llamó dramático y ahí se ha quedado la cosa."

Una historia que ha generado miles de reacciones y comentarios sobre lo difícil que puede ser retomar una conversación cuando ya se ha pasado página.