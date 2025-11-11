El chiste más malo de la historia: el del perro Mistetas

El chiste del perro Mistetas es un chiste verde español muy popular. Tiene un componente erótico suave y es uno de los primeros chistes que se aprenden durante la infancia. Por ello, el público adulto generalmente lo considera pueril o simplón y lo utiliza como ejemplo de chiste malo. No obstante, el chiste disfruta de una gran vigencia y difusión entre la sociedad española desde, al menos, los años ochenta.

Tiene multiples variantes pero esta es una de las más reconocibles: Una mujer pasea a su perro, llamado Mistetas. Durante el paseo, el perro se escapa y se pierde. La mujer lo busca sin suerte hasta que encuentra a un policía. "Disculpe agente, ¿ha visto usted a Mistetas?", pregunta la mujer. A lo que el policía responde: "no, pero me gustaría verlas".

Uno de los primeros ejemplos de este chiste que recordamos muchos fue esta sublime actuación televisiva de Faemino y Cansado.

Después han llegado muchas versiones del chiste y bromas entorno al mismo, esta del youtuber Mister Jägger.

Hasta se inventaron el tráiler de una película inspirada en el chiste.