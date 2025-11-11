FlooxerNow

El chiste más malo de la historia: el del perro Mistetas

¿Quién no ha oído alguna vez el chiste del perro Mistetas? Es uno de los chistes más malos y viejos que existen pero todavía sigue dando juego en redes sociales.

Perro riéndose

Perro riéndosePixabay

El chiste del perro Mistetas es un chiste verde español muy popular. Tiene un componente erótico suave y es uno de los primeros chistes que se aprenden durante la infancia. Por ello, el público adulto generalmente lo considera pueril o simplón y lo utiliza como ejemplo de chiste malo. No obstante, el chiste disfruta de una gran vigencia y difusión entre la sociedad española desde, al menos, los años ochenta.

Tiene multiples variantes pero esta es una de las más reconocibles: Una mujer pasea a su perro, llamado Mistetas. Durante el paseo, el perro se escapa y se pierde. La mujer lo busca sin suerte hasta que encuentra a un policía. "Disculpe agente, ¿ha visto usted a Mistetas?", pregunta la mujer. A lo que el policía responde: "no, pero me gustaría verlas".

Uno de los primeros ejemplos de este chiste que recordamos muchos fue esta sublime actuación televisiva de Faemino y Cansado.

Después han llegado muchas versiones del chiste y bromas entorno al mismo, esta del youtuber Mister Jägger.

Hasta se inventaron el tráiler de una película inspirada en el chiste.

