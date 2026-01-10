Clues by Sam, el juego más viral en redes sobre descubrir quiénes son inocentes y quiénes criminales

Son muchos los pequeños juegos online que se han hecho virales en los últimos años: con ejemplos tan potentes como Wordle, han sido muchos los creadores de juegos que han tratado de posicionar sus propuestas entre aquellas que cientos de miles de personas visitan cada día, con el objetivo de enfrentarse a un nuevo reto. Ahora, parece ser que el juego Clues by Sam está ganando una gran popularidad por suponer un challenge interesante, sin dejar de ser un entretenimiento fácil de entender y muy intuitivo.

Si decides enfrentarte a Clues by Sam, encontrarás a veinte sospechosos, y tendrás que decidir quiénes de ellos son inocentes y quiénes criminales. Obtendrás una primera pista de uno de ellos, y luego otra más, y otra más, hasta que finalmente resuelvas el puzzle. Parece fácil, ¿verdad? Pues, como podrás imaginar, las pistas son lo suficientemente vagas como para que tengas que romperte la cabeza pensando a quién puedes identificar, ya que rara vez podrás encontrar a tus criminales y a tus inocentes de forma directa.

La primera vez que lo juegues probablemente te costará entender cómo funciona, y es por eso que hay un modo de tutorial en el que puedes practicar antes de enfrentarte en serio a tu primer reto. Son muchos los que, al igual que con Wordle en su momento, se están animando a compartir sus resultados de Clues by Sam a través de las redes, para presumir sobre la velocidad y la habilidad con la que han resuelto el juego ese día. Se renueva cada 24 horas y tiene diferentes niveles de dificultad según el día. ¡A ver si consigues completarlo!