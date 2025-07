Le cobran 30 céntimos de suplemento al pedir un café en un bar de Oviedo y la polémica está servida

El universo del café ha cambiado en los últimos años junto con las opciones que piden los clientes. En la carta de cualquier cafetería es normal que haya alternativas como soja, avena, almendra o leche sin lactosa. Pero lo que no es tan habitual es que alguna de esas elecciones venga con un coste añadido.

Eso es lo que ha denunciado una mujer en el perfil @Soy Camarero, donde ha compartido un ticket de una cafetería del barrio Fontan, en Oviedo, en el que le cobraron 30 céntimos por pedir su café con leche sin lactosa: “Me parece injusto, ser intolerante no es un capricho y la leche sin lactosa vale igualmente que cualquier otra leche. Además, era de la marca blanca desnatada".

El café que tenía un precio de 1.90euros, acabó costando 2.20 euros con el añadido por la leche. Lo que más ha molestado no es solo el sobre coste, sino que no hubiera aviso previo, algo que para muchos debería de ser obligatorio si se va a aplicar un suplemento. “En otros bares de la zona no lo cobran”, aseguraba.

Las redes no han tardado en reaccionar. Algunos entienden que el parecido puede justificarse si hay costes extras, pero muchos otros critican lo que consideran una practica poco empática con las personas que no eligen su intolerancia. Esta anécdota se une a una polémica más que pone sobre la mesa el trato en bares y cafeterías en España.