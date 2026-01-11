Cómo hacer fuego y sobrevivir en cualquier lugar: la técnica que se ha hecho viral

A todos nos ha pasado: estamos perdidos en medio de la naturaleza, sobreviviendo contra los elementos, saltando de barranco en barranco mientras cazamos y, justo cuando más lo necesitamos, ¡no tenemos fuego! ¿Quién puede cocinar así guarecido en una cueva de la tormenta que nos asola? Bueno, puede que esto no nos haya pasado nunca fuera de un videojuego, pero igual ahora tienes en la cabeza la misma pregunta que yo: ¿cómo transportaban antes el fuego si no querían o podían hacerlo in situ? ¿Qué clase de mecheros se gastaban en la antigüedad para sus necesidades? Por suerte nos podemos hacer una idea.

Lo que tienen las técnicas tradicionales es que se siguen transmitiendo de generación en generación. Y lo que tiene la generación actual es una videoteca a su alcance que permite que ese conocimiento se transmita de forma global y no se pierda jamás. Es así como llegamos a este vídeo viral con 3 millones de reproducciones en el que se nos explica cómo se hacía. Todo comienza con ceniza y plantas. El bambú es algo esencial, casi la herramienta central de todo esto, dado que va a hacer las veces de recipiente. Los tallos de planta quedan en remojo y luego se machacan. El proceso busca convertirlos en una masa homogénea.

El relleno es lo que podríamos llamar combustible natural: vegetación a tutiplén. Se enrolla con algodón, se mezcla con pólvora y se introduce en el tubo de bambú, al que se la han aplicado algunos agujeros. El paso final es hacer fuego y encender ligeramente la punta del mechero. Después se tapona. Cuando necesites usarlo, quita el tapón y sopla con cuidado. La llama aparecerá para iluminar tu camino, alimentar tu fogata y calentar tu cuerpo. Será raro que llegue un momento en tu vida en que necesites saber todo esto, pero al menos has descubierto cómo lo hacían tus antepasados.