Compara el menú de la boda de Almeida con el de una boda en Galicia y arrasa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contraído matrimonio este sábado 6 de abril con Teresa Urquijo y Moreno, en una ceremonia a la que ha asistido la plana mayor del PP encabezada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Una boda en la que también han estado el Rey emérito, la Reina Sofía, la infanta Elena y un sinfín de personalidades y personajes de la alta sociedad.

Muchos la han bautizado como la boda del año y lleva varios días siendo lo más comentado en redes sociales desde el chotis que eligieron para el baile nupcial a los vestidos pasando por Froilán saliendo de un after a las 11 de la mañana tras el evento todos los detalles están siendo analizados.

La ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia de San Francisco de Borja, en la madrileña calle Serrano. Antes de entrar, Almeida ha asegurado a los medios de comunicación que estaba "nervioso", pero también ha reconocido que era "el mejor día de su vida". Asimismo, ha agradecido "el cariño" de las personas que se han acercado al lugar.

La boda ha continuado tras la gran cita en la iglesia en una finca de Colmenar Viejo. Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, la abuela de la novia, Teresa Urquijo, y dueña de estos terrenos, cría sus caballos pura sangre y alberga competiciones ecuestres en la finca de la Cruz del Canto donde ha tenido lugar el banquete y la fiesta.

Preciosamente ha sido el menú de la boda una de las cosas más comentadas. La wedding planner Eva Iglesias lo adelantó a los invitados a las puertas de la iglesia: de primero un salpicón de bogavante, de segundo de solomillo de Wagyu a baja temperatura y dos postres entre los que elegir.

Un menú que muchos están encontrando un poco escaso y que algunos han querido comparar con el de una boda gallega. "Casamento aristocrático en Madrid vs. Casamento working class en Lugo", escribió @Cascarelo en un tuit que ya han visto más de 500.000 personas y que ha acumulado 5.000 me gusta.

"El salpicón lo hicieron con los restos de los bogavantes de la boda de Lugo", "Yo soy de comer poco, así que no es porque me fuera a quedar con hambre, pero el menú de "La Boda", me parece el más rácano que he visto en mi vida", "Llegas a una boda en Lugo y ves el primer menú y tiene que venir hasta el ejército, hombre por favor", han sido algunos de los comentarios.

Pero siendo justos, aunque el menú gallego es claramente más copioso, en el de la boda de Almeida no está incluido el cocktail de hora y media anterior al banquete ni la recena posterior a la barra libre.