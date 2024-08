Comparte las polémicas normas de un bar y los usuarios alucinan con una de ellas

Las historias de camareros y bares son de lo más llamativas. Aquí os solemos contar gran número de casos en los que estos profesionales de la hostelería salen mal parados y tienen que vivir situaciones muy desagradables, como la que te presentamos hace unos días sobre la propina que recibió un camarero y que desató la furia en redes sociales. Hoy, sin embargo, te traemos una historia mucho más alegre.

La conocida cuenta @soycamarero ha compartido la curiosa carta de un restaurante en la que aparecen las "normas de la casa". Se trata de una lista larguísima de obligaciones que hay que cumplir en el local que ha provocado sentimientos enfrentados entre los distintos usuarios.

Entre las más llamativas de estas normas encontramos: "Cada consumición lleva su tapa. Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. A ver si crujes!"; "La tapa del día la decido yo, que pa eso el bar es mío"; "Las cuentas en las reuniones so cobran juntas. Yo os cambio si lo necesitáis y os las apañáis vosotros, que si no, echamos el día"; "Pide la música que quieras, que ya pondré yo lo que vea"; "Ojo con los móviles y pertenencias... Hay más ioputas que perros descalzos"; o "Bebe con moderación, paga en efectivo y echa las asaduras en tu casa".

Aunque parece que estas normas pretendían ser graciosas y cómicas, algunos usuarios no están muy de acuerdo con ellas, en especial, hay una que se ha ganado la crítica de la mayoría de comentarios: "Podía poner lo del efectivo al principio y me hubiera ahorrado el resto. Hay más bares que botellines, y si solo quiere efectivo, a mí me está diciendo que vaya pagando yo que tengo nómina y que ya luego si eso el ya declarara lo que le diga su cuñao que es un lince".

Sin embargo, algunos apoyan estas normas: "Me encanta la de la tapa del día la elijo yo que el bar es mío, y la de cuando sois muchos cobro todo a uno y ya os apañáis entre vosotros: con daros cambio, sobrados vamos"; o "También es su bar y no os obliga a entrar… Si entráis,cumplís esas normas, si no os gustan,os vais a otro… Fácil y sencillo".