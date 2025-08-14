La competición de perros haciendo surf es el deporte más adorable de Estados Unidos

El pasado 2 de agosto, la costa pacífica, en California, vivió una jornada de arena y mucha ternura: El Campeonato Mundial de Surf Canino. Este singular evento reunió a peludos de todas las razas y tamaños, desde intrépidos labradores hasta diminutos pugs, todos listos para enfrentarse a las olas del Pacífico.

Los competidores eran evaluados por la duración de su recorrido, la altura de la ola, la técnica y, por supuesto, su confianza. Algunos optaron por ir erguidos como auténticos profesionales, otros prefirieron el modo chill: tumbados mientras las olas los llevaba hasta la orilla.

El gran premio se lo llevó quien supo combinar estilo y buen dominio de la tabla. Pero el día era mucho más que surf, había un público completamente entregado que no dejó de aplaudir cada truco canino.

Fotos y videos del evento ya inundan las redes sociales, donde miles de usuarios han comentado y han aplaudido este tipo de competiciones originales. Al final del día, más allá de los trofeos y las olas, realmente lo que se celebró fue la alegría y la complicidad entre perros y humanos