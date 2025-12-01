Conoce a Héctor Riumbau: el hermano de Marta Riumbau que ha revolucionado el humor en redes creando contenido junto a su madre

Parecer excéntrico dentro de las redes sociales no es algo muy raro a día de hoy, pero muy pocos se acercan al nivel de Héctor Riumbau. Hermanísimo de la influencer Marta Riumbau, el catalán se ha diferenciado completamente de los contenidos que la hicieron famosa a ella.

Es casi una anécdota que empezáramos a conocerle gracias a su hermana, porque ha sabido crear una fama propia a base de creaciones cada vez más locas que no solo no tienen nada que ver con la vloguera de lifestyle y moda, sino que además son difíciles de comparar con otros creadores.

Hay varias cosas marca de la casa: una voz chillona que no soportan todos los altavoces sin acoplarse y una paciencia infinita por parte de su madre. Su Instagram está a nombre de Héctor, pero su madre es casi tan protagonista como él, y siempre la vemos en los vídeos con su característica personalidad, en la que casi todas las bromas acaban con una bofetada.

Por algunas de estas bromas, el creador de contenido se ha llevado algún baneo en redes sociales, pero eso no le ha hecho abandonar su carrera. Siempre ha vuelto más fuerte que nunca, sacando risas con sus vídeos humorísticos y de broma.

En su Instagram ya acumula 1,9 millones de seguidores y casi 900 publicaciones. En su biografía tiene escrito "be yourself, be a savage", y nos queda muy claro que sigue ese mantra cuando vemos los vídeos que publica en redes sociales.

Uno de los vídeos más locos es aquel en el que apareció en una fiesta en la nieve y se robó totalmente el protagonismo disfrazado de Elsa, bebiendo, bailando con la gente, subiéndose al escenario donde pinchaba el DJ e incluso cogiendo una tabla de snow para hacer una despedida de lo más épica.

Sus vídeos acumulan miles de visualizaciones y parece que nunca se le acaban las ideas, a pesar de llevar ya muchos años creando contenido para redes sociales. Te hace una broma con cualquier objeto que encuentre en casa, con comida o incluso cuando le contrata una marca, pues también bromea con su producto, teniendo una forma muy distinta y única de hacer marketing.

Además formó parte del casting de Temporada de Cazaen 2024."El que se la lía a sus padres", así le definía Álvaro Casares cuando analizaba la ficha del fugitivo con sus compañeros cazadores.

Es el creador de contenido de humor más loco de las redes, se caracteriza por ser experto en 'liadiñas' y por no conocer los límites. Se hizo popular al grabar bromas extremas donde sus padres son la principal víctima.