Un conocido influencer se gasta 150 euros en una barbería pero el problema llega cuando intenta irse sin pagar

El mundo de las redes sociales y de las personas que solo por llamarse influencers y tener un puñado de seguidores se creen que pueden conseguir lo que quieran gratis nunca deja de sorprendernos.

Recientemente Kevin Lescout e Isa Brunelli subieron un vídeo a su cuenta de TikTok @lescoutbrand, la popular cuenta de la Barberia de Kevin en Sabadell, en el que exponían la desagradble actitud de un influencer, del que no desvelaron el nombre, que se negó a pagar el corte que le habían hecho y que pretendía que le saliera gratis a cambio de una fotografía en la peluquería promocionándola.

"Así es como un influencer se fue sin pagar", comienzan diciendo en el vídeo que ya han visto 5.4 millones de personas y que acumula más de 200.000 likes.

A pesar de a apretada agenda de la barbería, consiguieron sacar un hueco para atender al cliente lo antes posible, un esfuerzo que fue en vano. "Para poneros en contexto martes de la semana pasada y como cada día agenda llena. Nos escribió un influencer que se tenía que cortar el pelo urgentemente y le hicimos el favor y le abrimos agenda. Todo iba genial, le hicimos corte, lavado, corte y tinte", explicaron sobre el joven se realizó un servicio completo en la barbería —corte, tinte y lavado— por un total de 150 euros.

El problema llegó a la hora de pagar, el influencer respondió con un "Me he hecho una foto en el espejo, luego si eso les etiquetaba". El chico se salió con la suya y los dueños de la barbería dejaron pasar el incidente para no crear problemas mas grandes. Lo que no dejaron pasar es la oportunidad de convertir está desagradable anécdota en un vídeo para afearle la conducta.

En los comentarios del video, los usuarios han mencionado nombres de posibles influencers que podrían ser los protagonistas de la historia, alimentando así el misterio sobre quién es realmente el implicado. Juan Beato, Borja Escalona, Angel Avid o Misha son algunos de los nominados.

¿Y tú qué opinas? ¿Crees que alguien puede irse sin pagar de un establecimiento a cambio de promocionarlo en sus redes sólo porque tiene x seguidores?