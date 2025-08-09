Convierten a su amigo en influencer sin que se entere: Manu no supo que esta cuenta existía en 21 días pero ahora ya es suya

Un grupo de amigos en Galicia han protagonizado una de las historias más más divertidas que han pasado por Instagram este verano. Todo empezó cuando cuando decidieron crearle una cuenta a una amigo en Instagram con su nombre @_manu_rey. El plan que tenían era sencillo: subir contenido suyo durante el mayor tiempo posible sin que él se enterase.

El primer vídeo, que marcaría el tono de toda la cuenta, mostraba a Manu saliendo de una tienda cargando unas diez cajas distintas de helados para todos sus amigos. Sobre la imagen, un texto que decía:. Y vaya si funcionó.Durante 21 días, cada clip mostraba a, un chaval con carisma que enganchó a miles de usuarios, acumulando visualizaciones sin parar.

Los seguidores vieron un recopilatorio de sus vacaciones: Manu pasándolo en grande, gastando bromas y metiéndose en todo tipo de situaciones absurdas. Esa mezcla de carisma y energía veraniega conquistó a la gente y convirtieron la cuenta en un fenómeno viral.

Cuando por fin Manu se enteró, sus amigos grabaron la reacción. El joven no podía creer la cantidad de seguidores y comentarios que tenía una cuanta que para él era inexistente. Le habían convertido en influencer sin su permiso… pero con todo el cariño del mundo. Ahora, Manu ha hecho suya esa cuenta y sigue compartiendo las mismas ocurrencias y momentos divertidos, sin defraudar a los que lo hicieron famoso.