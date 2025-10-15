"Cosas normales que veo en un cumpleaños multimillonario en Dubái": el vídeo viral que muestra el lujo extremo

La tiktokerKaren K ha causado sensación en redes sociales con un vídeo titulado "Cosas normales que veo en un cumpleaños multimillonario en Dubái". En él, muestra diferentes escenas de una fiesta privada a la que asistió recientemente y que, según explica, refleja el tipo de lujo que forma parte del estilo de vida de las élites en el emirato.

Entre las imágenes que más han llamado la atención, destaca un coche deportivo de alta gama colgado del techo como si fuera una lámpara decorativa. También muestra una tarta de cumpleaños de dimensiones gigantescas y un garaje que, más que un espacio doméstico, parece una exposición de vehículos de lujo. En las imágenes se aprecian varios modelos de Ferrari, Rolls-Royce, Bentley y Mercedes, además de una G-Wagon forrada con un estampado de Louis Vuitton.

Otro de los elementos que captó la atención de los usuarios fue un enorme ramo de flores hecho con billetes en lugar de flores naturales. La fiesta, además, contaba con bailarinas, aparcacoches uniformados, un yate y diferentes decoraciones luminosas que daban al evento un aire de espectáculo.

El vídeo ha acumulado miles de comentarios de usuarios sorprendidos por el nivel de ostentación y por la naturalidad con la que se muestran estas escenas. Algunos han señalado que refleja las grandes desigualdades económicas en la región, mientras que otros lo han interpretado simplemente como una muestra del estilo de vida característico de Dubái.

En pocas horas, el clip de Karen K se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos en TikTok, sumando millones de visualizaciones y consolidando una tendencia: el interés del público por conocer cómo vive la élite en una de las ciudades más ricas del mundo.