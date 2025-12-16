Cuando la fama cambia tu contenido: la sátira de una creadora contra las influencers actuales

La creadora de contenido @albadlcruz está especializada en subir vídeos de maquillaje, pero esta vez ha publicado un vídeo con una gran carga irónica y una crítica al estado actual del mundo de las influencers, o al menos de algunas de ellas.

El vídeo se titula "POV: eres influencer con millones de seguidores, pero ya nadie ve tus vídeos". En él, Alba imita a las chicas que se quejan de un posible shadowban, aunque el verdadero motivo por el que no reciben tantas visualizaciones es otro. Con tono satírico, comienza preguntando dónde están todas esas seguidoras y luego muestra varios clips diciendo: "Decluttering masivo de toda mi colección de maquillaje, haul de mis últimas compras", mostrando marcas de lujo como Gucci, o comentarios como: "He hecho algo horrible, acabo de comprarme otra chaqueta de diseñador".

Tras imitar a muchas influencers que han cambiado y cuyo contenido se ha vuelto superficial, Alba concluye con una reflexión: "Moraleja: si comenzaste haciendo vídeos de maquillaje y tutoriales enseñando a la gente, y ahora tu contenido solo muestra lo lujosa que es tu vida… ¿de verdad esperas que la gente conecte con tu contenido?"

Muchas usuarias se han sentido reflejadas y han dejado de seguir a algunas de sus influencers favoritas debido a este cambio tan drástico. Cada vez más, el mundo de las influencers se percibe como irreal y artificial, y el público pierde conexión porque gran parte del contenido se centra en publicidad y en mostrar artículos de lujo que están fuera del alcance de la mayoría.