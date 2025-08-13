¿Cuánto tiene que ver tu signo del zodiaco y cómo te va en el amor? El debate que ha revolucionado X

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un nuevo debate sobre la influencia —o no— de la astrología en las relaciones personales. Todo comenzó cuando una usuaria de X publicó un mensaje que no tardó en encender la discusión: "Basándome en mis 6 años de soltería concluyo que los peores hombres son de signo Géminis, Escorpio o Sagitario".

El tuit recibió reacciones de todo tipo, entre quienes coincidían con la idea y quienes la rechazaban de plano. Entre las respuestas destacó la de la conocida youtuber y divulgadora científica La Gata de Schrödinger, que quiso dejar claro su punto de vista: "Niños, recordad que si alguien os juzga y os rechaza por el mes del año en el que habéis nacido, el problema es suyo, y no vuestro, y en el fondo os está haciendo un favor".

Sus palabras, que acumularon miles de interacciones, fueron aplaudidas por muchos usuarios que consideran injusto valorar a una persona únicamente por su signo del zodíaco. Algunos comentarios destacados en apoyo a la creadora fueron: "Realmente hay un total de [0] unidades de diferencia entre creer en la astrología o una religión o secta cualquiera" o "Luego te juzgan a la mínima por otras cosas, creer en esto sí que es funable, llevas totalmente la razón".

El debate volvió a poner sobre la mesa la división entre quienes defienden la astrología como una herramienta de autoconocimiento y quienes la ven como una creencia sin base científica. Más allá de las posturas, lo que quedó claro es que el humor, la ironía y la defensa del pensamiento crítico siguen encontrando un altavoz masivo en redes sociales como X.