Se cumplen 18 años del meme que unió a toda España: ¿lo recuerdas?

Hay memes que consiguen resistir el paso del tiempo y convertirse en momentos de la cultura pop que perduran en las memorias de todas las generaciones. En España han sido muchos los momentos televisivos que han alcanzado esta posición, pero hay uno de ellos que sigue citándose cada día, debido a lo impactante que fue: el famoso "¿Por qué no te callas?" del rey emérito Juan Carlos dirigido a Hugo Chávez.

El 10 de noviembre de 2007 los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de este momento, y la oleada de comentarios y risas que generó dio pie a varios días de protagonismo en los informativos de todo tipo. Los clips de vídeo se convirtieron en píldoras que circularon por el Internet primigenio (redes como Facebook, Youtube o Twitter apenas acababan de nacer por aquel entonces) y pasaron de un móvil a otro, de una forma muy viral, pero también muy arcaica.

Años después, el clip ha resurgido en varias ocasiones y ha tenido distintos momentos virales; pero donde más efecto ha tenido es en las conversaciones del día a día y en los contenidos de humor, donde se ha explotado hasta la saciedad. Este vídeo pasó a ser uno de los momentos más recordados del rey emérito, y todavía hoy son muchos los que imitan su tono de voz cada vez que dicen, en broma, ese famoso "¿Por qué no te callas?" a algún colega.

Pero, ¿qué es lo que pasó realmente unos segundos antes de esa conocida frase? ¿Por qué el rey emérito mandó callar a Hugo Chávez? Pues todo se debió a una falta de respeto del entonces presidente de Venezuela hacia José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no dejaba de interrumpir mientras trataba de expresar su opinión. El rey emérito, harto de sus interrupciones, acabó por soltarle esa frase que formará parte, sin duda, de los libros de historia de nuestro país.