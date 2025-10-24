El curioso método viral para memorizar 80 páginas en una sola noche

En redes sociales, los usuarios suelen compartir todo tipo de trucos para hacer nuestra vida un poco más fácil: desde tips para no olvidarte las llaves antes de salir de casa hasta consejos para mejorar la memoria cuando estudiamos los apuntes. Una de las creadoras que más ha llamado la atención últimamente es la usuaria de TikTok y estudiante de Arquitectura (@learnwithcarolina), que muestra en un video un método con el que asegura poder retener hasta ochenta páginas en una sola noche.

Todos hemos escuchado métodos clásicos para estudiar, como subrayar, hacer esquemas o resumir los conceptos clave, pero Carolina enseña una técnica bastante diferente. Se trata del llamado método del golpeo, que consiste en leer el material mientras golpeas suavemente tu clavícula. Según explica, este gesto ayuda a activar la concentración y facilita la memorización, aunque a muchos usuarios les ha parecido, como mínimo, curioso.

Además, Carolina comparte en su cuenta otros videos donde enseña métodos alternativos, como el método Doodle. Consiste en coger un papel y un bolígrafo y hacer garabatos con la mano no dominante mientras estudias.

El video ya acumula millones de visualizaciones y ha despertado tanto curiosidad como humor entre los usuarios. Algunos se preguntan si realmente funciona, mientras otros bromean en los comentarios: “Capaz se lo aprende la clavícula y no yo”, “Es más probable que me quede sin clavícula que aprenderme todo”.