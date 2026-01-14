¿Deberíamos limpiar nuestras monedas? Una mujer se hace viral en TikTok al explicarlo: "El dinero lo toca mucha gente y está sucio"

Las redes sociales vuelven a demostrar que cualquier escena doméstica puede convertirse en contenido viral. En esta ocasión, la protagonista es la usuaria de TikTok @mamiohanaa, que ha logrado una notable repercusión con un vídeo en el que aparece lavando varias monedas, una acción aparentemente trivial que ha despertado la curiosidad —y el ingenio— de miles de espectadores.

En la grabación, la joven comienza explicando que está realizando una limpieza general y que uno de sus primeros pasos es "limpiar las monedas, porque el dinero lo toca mucha gente y está sucio". Durante unos segundos, describe con detalle un supuesto método de limpieza utilizando productos domésticos como KH7, Fairy y agua caliente, lo que lleva al espectador a pensar que se trata de una rutina habitual. Sin embargo, rápidamente aclara que todo forma parte de una broma.

La creadora explica entonces el verdadero motivo del vídeo: mientras ordenaba sus bolsos de verano, encontró un problema inesperado. En uno de ellos, un caramelo Sugus se había derretido y quedado pegado a un gran número de monedas que se habían ido acumulando en el fondo. "Estaban todas enganchadas", comenta, justificando así la necesidad de limpiarlas para poder separarlas y recuperar su uso.

El tono ligero y espontáneo del vídeo ha sido clave para su difusión. En los comentarios, muchos usuarios han reaccionado con humor, interpretando la escena como una excusa para procrastinar. Algunos escribieron mensajes como "yo haciendo cualquier cosa para no estudiar", mientras otros ironizaban con frases como "lo que yo creía de pequeña que significaba blanquear dinero". Tampoco han faltado las críticas suaves, con usuarios preguntándose "¿de qué sirve limpiar las monedas si las vas a acabar gastando?" o señalando el "aburrimiento" que, a su juicio, refleja la escena.

Más allá de las bromas, el vídeo se ha convertido en un ejemplo del tipo de contenidos que suelen triunfar en TikTok: situaciones reconocibles, contadas en primera persona y con un giro humorístico inesperado. Sin grandes producciones ni mensajes elaborados, la publicación de @mamiohanaa ha logrado conectar con una audiencia amplia, demostrando una vez más el poder de lo cotidiano en la plataforma china.