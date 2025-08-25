FlooxerNow

Un descuido en una llamada telefónica entre madre e hija emociona a todo el mundo

Lo que empezó como una simple llamada telefónica terminó conmoviendo a miles de usuarios en X: una hija compartió un momento íntimo con su madre y el resultado fue un tuit viral que ya acumula 816.9K de visualizaciones.

Laura Mejías
No todo lo que se publica en X gira en torno a polémicas, chismes o mensajes de odio. De vez en cuando, la plataforma también regala momentos de ternura que logran conmover a miles de usuarios.

Eso fue lo que ocurrió cuando una usuaria, @brotelanonima, compartió en un tuit una anécdota tras hablar por teléfono con su madre. Según relató, la llamada había terminado, pero su madre, olvidando colgar, se alejó y le dijo a su esposo: “Si ella supiera lo feliz que me hace escucharla, aunque sea 10 minutos”.

La frase, cargada de sinceridad, emocionó tanto a la joven que decidió publicarla en la red social. En cuestión de horas, el mensaje se volvió viral, superando las 816.9 mil visualizaciones y generando cientos de reacciones.

Entre los comentarios, muchos usuarios animaron a la autora con frases como:"Ya la estás llamando todos los días". Otros celebraron la relación entre madre e hija con mensajes del estilo: “Ojalá tener una relación así con mi mamá”. Claro que también aparecieron los escépticos que pusieron en duda la veracidad de la historia y comentaron: “Qué cringe la gente inventando estas cosas en redes sociales”.

Lejos de molestarse, la protagonista del tuit respondió con humor: "Mamá, si seguís así voy a tener que volver a vivir contigo".

Más allá de las reacciones encontradas, la anécdota dejó una reflexión que resonó entre muchos: a veces, unos minutos de charla con la familia pueden significar mucho más de lo que imaginamos.

