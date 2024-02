La desesperada carta en la que piden a su vecino que no les escupa en la puerta: "No nos pueden tocar vecinos normales"

A veces convivir con tus vecinos puede resultar un tanto complicado. No siempre consigues llevarte bien con ellos y surgen muchos problemas y disputas. Las cartas entre vecinos nos encantan, por ello, hoy os traemos una historia que os va a dejar fascinados.

La usuaria de Tik Tok @laurakoziel ha compartido un vídeo en su perfil en el que cuenta una historia un tanto inquietante con unos vecinos. Vive en un piso compartido con otras dos chicas y explica que "Esta mañana nos hemos levantado las tres y nos hemos encontrado en nuestra puerta un pedazo de gapo". Tras mostrar en el vídeo dos imágenes de este escupitajo en la puerta de la vivienda, continúa la historia.

"Hemos cogido y hemos dejado este cartelito pegado dentro del ascensor", indica. En él habían escrito: "no seas cerdo, si te paso algo llama a la puerta y no escupas. Gracias". Sin embargo, en las imágenes se aprecia que este papel había sido arrancado de la puerta y arrugado. "Me lo he encontrado hecho una bola en el suelo del ascensor. He entrado a la casa, se lo he dicho a las niñas y cuando he vuelto a salir para irme a hacer una cosa me he encontrado la bola de papel en nuestro felpudo".

Pero la joven confiesa que tiene miedo. "Quiero llamar a la policía, yo me cago en mi puta vida", declara. Sin embargo, parece que las compañeras de piso no opinan lo mismo, pues han decidido escribir otro cartel para que lo lea este vecino e intentar plantarle cara. En él escriben "Nos parece innecesario el gesto que has tenido, si tienes algún problema, busca solucionarlo de manera civilizada. Gracias".

A continuación se ve a las dos compañeras saliendo del piso para pegar el cartel en el ascensor, mientras Laura indica que ella no piensa salir de su vivienda. Pero, por si se encuentran al vecino conflictivo de camino al ascensor, las otras dos jóvenes deciden coger un cazo para defenderse en caso de que sea necesario.

Sin embargo, lo mejor de toda la historia llega en el siguiente vídeo. Explican que este último cartel estuvo toda la noche en el ascensor y que estuvieron prácticamente todo el tiempo pendientes de la mirilla de la puerta para ver quién se acercaba al ascensor. Pero tras volver de clase, el papel ya no estaba y tampoco lo encontraron en ningún sitio arrugado.

La historia continúa y esa tarde, al salir de su piso, se encuentran con "un manchurrón de mierda que olía fatal. No sabemos cómo ha llegado el manchurrón ese ahí porque solo estaba en nuestra parte y en el ascensor", explica una de ellas. Ante estas novedades, dos de las integrantes del piso decidieron bajar a hablar con un vecino con el que tenían confianza. Tras explicarle todo lo que había ocurrido, este vecino, finalmente, les cuenta que hay una vecina loca vivienda debajo de ellas y otro vecino loco viviendo en el ático.

El vídeo original de toda esta historia ha conseguido casi 790 mil reproducciones y 55 mil me gustas. Además, muchos usuarios han querido dejar un consejo a las jóvenes ante esta situación: "Coloca una mirilla electrónica que valen 2 duros y puedes ver desde el móvil todo en cualquier momento y grabarlo", escribe una; "Yo le pondría algo como: “Somos alquiladas y tú un propietario que está aquí atado a su casa. ¿Seguro que quieres jugar a este juego?", añade otro.